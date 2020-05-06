  • 30°C
香港時間 : 2020506日 (三) 18:41
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【HKTVmall】香港電視4月GMV按年增1.6倍至近5億元

金融經濟 17:23 2020/05/06

分享：

４月平均港視指，4月每日訂單總商品交易額1640萬元，按月跌4.1%，按年增1.6倍。

經營HKTVmall的香港電視 （01137） 公布4月營運數據。雖然期內平均訂單值微跌，惟平均每日訂單數量有翻倍增長，4月訂單總商品交易額（GMV）按年亦增1.6倍至4.92億元，按月則跌7.3%。港視指，今年及明年計劃逐步推出：（1） 開放數據庫平台、（2） 電子錢包，以及（3） 開放登陸頁面。港視今日收報4.65元，跌1.1%。

4月平均每日訂單總商品交易額按年增1.6倍至1640萬元，按月跌4.1%。平均訂單值按年跌0.4%至519元，而平均每日訂單數量按年增1.6倍至3.16萬宗。

港視表示，計劃今年及明年或會開放數據庫平台，例如銷售交易、用戶流量、物流及倉庫績效等，個人資料則不包括。在相關法律及法規容許下，將HKTVmall收集的數據與HKTVmall之商戶、供應商、現有及潛在商業合作夥伴、初創企業家及學界等共享，惟需經註冊及獲得批准。

同時，HKTVmall亦會開發電子錢包，將由電子商貿延伸至支付服務，HKTVmall電子錢包的功能可包括內置感應式支付功能，以及進行線上和線下支付。

另外，HKTVmall或會容許商戶及其他內容供應商，例如關鍵意見領袖，於HKTVmall建立、加入內容及管理其專有頁面。

相關文章：【HKTVmall】香港電視3月交易額按年倍增　按月升逾一成　

香港股票 電子商貿 HKTV 香港電視（01137）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港府口罩CuMask】銅芯抗疫口罩「CuMask」一人一個　網上登記送上門（附登記網址）
【港府口罩CuMask】銅芯抗疫口罩「CuMask」一人一個　網上登記送上門（附登記網址）
阿里巴巴原有大戶沽貨未停　來港沽逾1200億　美股尾市仍較港跌近3%
阿里巴巴原有大戶沽貨未停　來港沽逾1200億　美股尾市仍較港跌近3%
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【新股IPO】沛嘉醫療集資最多23.4億 入場費15515元
【新股IPO】沛嘉醫療集資最多23.4億 入場費15515元
【新股IPO】沛嘉醫療認購攻略：料抽100手以上才穩獲一手
【新股IPO】沛嘉醫療認購攻略：料抽100手以上才穩獲一手
銅芯抗疫口罩CuMask可拆洗60次 一文看清有咩要留意
銅芯抗疫口罩CuMask可拆洗60次 一文看清有咩要留意