【HKTVmall】香港電視4月GMV按年增1.6倍至近5億元

▲ ４月平均港視指，4月每日訂單總商品交易額1640萬元，按月跌4.1%，按年增1.6倍。

經營HKTVmall的香港電視 （01137） 公布4月營運數據。雖然期內平均訂單值微跌，惟平均每日訂單數量有翻倍增長，4月訂單總商品交易額（GMV）按年亦增1.6倍至4.92億元，按月則跌7.3%。港視指，今年及明年計劃逐步推出：（1） 開放數據庫平台、（2） 電子錢包，以及（3） 開放登陸頁面。港視今日收報4.65元，跌1.1%。

4月平均每日訂單總商品交易額按年增1.6倍至1640萬元，按月跌4.1%。平均訂單值按年跌0.4%至519元，而平均每日訂單數量按年增1.6倍至3.16萬宗。

港視表示，計劃今年及明年或會開放數據庫平台，例如銷售交易、用戶流量、物流及倉庫績效等，個人資料則不包括。在相關法律及法規容許下，將HKTVmall收集的數據與HKTVmall之商戶、供應商、現有及潛在商業合作夥伴、初創企業家及學界等共享，惟需經註冊及獲得批准。

同時，HKTVmall亦會開發電子錢包，將由電子商貿延伸至支付服務，HKTVmall電子錢包的功能可包括內置感應式支付功能，以及進行線上和線下支付。

另外，HKTVmall或會容許商戶及其他內容供應商，例如關鍵意見領袖，於HKTVmall建立、加入內容及管理其專有頁面。

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