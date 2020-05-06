【與股神巴菲特打對台？】埃及富豪看好航空股 預言油價將至100美元！

股神巴菲特於其投資旗艦巴郡周日年度股東大會上。表示已經將手上的四大美國航空股清倉，似乎非常看淡航空業的前景。受全球新冠肺炎疫情影響下，旅行人數大減，加上各國有不同的出入境限制，就連商務交往都大受影響，因此巴菲特有此想法似乎相當合理。

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不過觀點與角度這回事真的可以大相徑庭，另一邊廂埃及億萬富翁那古布·薩維里斯稱，卻於CNBC接受訪問時，聲稱自己j將買入航空股，與巴菲特各持己見。薩維里斯認爲每次危機其實也是機會，他表示：「如果你有勇氣承擔大量負債，今天你可以$1購入一家航空公司。」言下之意也就是支持趁低吸納，看好航空股誓必反彈。

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薩維里斯又指他美國總統特朗普近期的一連串動作非常正確，是他做過少數的「正確事情」，十分支持儘快重啓美國經濟。此外，該埃及億萬富翁亦對與航空業息息相關的油價有一套看法。他指出油價有能力在18個月內會升至$100美元。他的觀點源自於深信之前油組盟主沙地阿拉伯及俄羅斯之間發生的「石油戰爭」是精心計算過的，志在打擊美國的頁岩油公司，加上武漢肺炎疫情大跌才會跌破地位，一旦疫情好轉，而且油組又成功將競爭對手趕絕後，他們便有力把油價提至新高位。

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