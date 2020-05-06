港股升268點 收復24000關 成交重上千億
金融經濟 17:22 2020/05/06
內地股市假後復市低開高走，港股重上240000關，今日升268點或1.1%，報24137點，成交1095億元。重磅股騰訊 （00700） 全日升1%，收報410元；友邦 （01299） 收市升2.1%，報69.25元。中行 （03988） 原油寶事件有進展，有指中行正着手賠付原油寶投資者，該行因原油寶事件總損失介60至70億元人民幣。港府向全港市免費派發可重用的銅芯口罩Cu Mask今日接受登記，半日已有100萬人登記。
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欄名 : 財經焦點速覽
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