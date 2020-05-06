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港股升268點 收復24000關 成交重上千億

金融經濟 17:22 2020/05/06

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財經焦點速覽

內地股市假後復市低開高走，港股重上240000關，今日升268點或1.1%，報24137點，成交1095億元。重磅股騰訊 （00700） 全日升1%，收報410元；友邦 （01299） 收市升2.1%，報69.25元。中行 （03988） 原油寶事件有進展，有指中行正着手賠付原油寶投資者，該行因原油寶事件總損失介60至70億元人民幣。港府向全港市免費派發可重用的銅芯口罩Cu Mask今日接受登記，半日已有100萬人登記。

【今日財經焦點】

恒生指數升268點企24000關　成交重上1000億

【原油寶】中行總損失據報達70億人幣　傳不論投資金額擬賠兩成保證金

【新股IPO】沛嘉醫療次日孖展錄652億 超購277倍

【火鍋股飆升】中港打邊爐都要排隊　海底撈升4%頤海國際升7%（第二版）

【Cu Mask HK】銅芯口罩登記人數達138萬　實測首日排隊1分鐘可進入（附登入流程教學）（第三版）

【新加坡疫情】星洲官員稱疫情未到一半　「仍是馬拉松上半場」

【精選投資分析】

【ETF攻略】A股長假復市唔多郁 何以本港A股ETF爆到七彩？（第二版）

【高息股】5股豪派特別息快除淨 息率最高43厘（附表）

騰訊最新目標500元 走勢圖或有預示

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