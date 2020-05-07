二綫科技股軟硬齊升 大市穩趁好消息起飛

港股昨日繼續造好，大市升逾200點，重上24000點水平。大市氣氛轉佳，二綫科技股趁勢急升，無論是軟件或硬件股都颷升，而且成交大增。科技股生猛，反映市場信心回升，風險胃納提升，帶動資金流入。

二綫科技股昨普遍跑贏大市，部分股份各有利好的消息推動股價，而且成交急增，其中中芯 （00981） 升逾1成，成交高達49億元，為第二高成交港股，比阿里巴巴 （09988） 還要高。周三單計9隻表現突出的科技股，全日成交共達逾80億元。

中芯擬回歸科創板 大成交急升1成

硬件股中，中芯 （00981） 升1成最突出，集團擬回歸A股的消息成主要推動力。中芯擬回於上海證交所科創板上市，擬發行不超過16.86億股，按今日收市價計，涉資近300億港元。憧憬回歸A股可集資作投資，以及可獲高估值，推動中芯急升。

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藍籌手機孖寶舜宇 （02382） 及瑞聲 （02018） 今日亦抽升，其中舜宇升5%，為表現最佳藍籌。據研究機構Strategy Analytics數據顯示，雖然今年首季度全球智能手機出貨量為2.75億部，按年下跌17%，但華為在全球手機市場份額上維持18%，首季出貨量亦勝預期，消息帶動手機設備股做好。

金軟分析金山雲 本周美股上市

在軟件方面，金山軟件 （03888） 旗下金山雲本周將赴美上市，將於本周四確定發行價，並於周五在美股上市。將集資額料大約4.5億美元（35億港元）。

另外，兩會將於下月舉行，軟件國產化概念股再被炒起，推動軟件股齊上揚。

除了軟件股，近日表現疲弱的科網股眾安 （06060） 及閱文 （00772） ，周三亦趁勢抽升，漲約7%。

大市向好，資金流入新增長的科技股，除了大型科股，連二綫科技股亦跑出，成交亦配合，利好板塊後市走向。

責任編輯：錢家鋒

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