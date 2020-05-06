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【港股分析】年內逆市升逾4成　邊隻股咁好景？

股樓投資 17:27 2020/05/06

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新冠肺炎疫情影響全球股市，港股年內至今跌幅仍超過14%，要搵一隻跑贏大市的股份不易，搵一隻今年有升幅的股份更難，不過有隻股在疫情下無點走樣，近期展開升浪後仲愈升愈有，佢就係頤海國際（01579），股份今日（6日）急升近10.4%，收報65.9元，今年已經累升逾44%。

頤海呢個名可能大家未必好熟，但佢同系公司海底撈（06862），各位就一定識，兩間公司的大股東同為張勇。海底撈業務為餐飲實體店，所以疫情下一度需要停業；但頤海則為內地海底撈火鍋底料產品的獨家供應商，仲會用「海底撈」品牌在電商及綫下平台銷售底料產品，大多數人居家抗疫下，對這類產品銷售影響輕微，故近月股價走勢一直強勁。

相關文章：【去年多賺42%】海底撈重開門店經營改善　現仍跌1.6％

集團去年收入按年上升59.7%至42.8億元人民幣，純利則按年上升38.8%至7.2億元，增長顯著。隨著內地疫情逐漸受控，餐飲股有望率先反彈，頤海近期升勢頗急，由3月份低位已經回升超過50%。以今日收市價計，今年市盈率（PE）達64.7倍，明年PE仍有約47.9倍，估值不算便宜，有機會衝至70元附近見頂整固，追貨的朋友或要留神。


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撰文 : 葉志偉

火鍋 餐飲 頤海國際（01579） 張勇 香港股票

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