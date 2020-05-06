【美國大選2020】兩大候選人抗疫鬥法 拜登未選先輸？

▲ 美國總統大選年底舉行，外媒民調發現，拜登原先領先特朗普的差距逐漸收窄。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情未退，抗疫工作進展、成效成為各國領袖的成績表。美國總統大選年底舉行，打算競逐連任的總統特朗普，以及準備代表民主黨參選的前副總統拜登已開始鬥法，處理疫情成為第一仗。外媒民調發現，隨疫情變化，加上特朗普在處理疫情上屢有動作，拜登原有的領先優勢漸漸消失，逐步收窄。

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路透社民意調查以英文訪問1,215名美國成年人，其中1,015名確認為已登記選民。

報道指，在4月15日至21日進行的民調，拜登領先特朗普8個百分點，尤其當涉及國家應對疫情的議題上，拜登佔些微優勢。惟到了上周，拜登領先幅度已降至6個百分點，差距逐步收窄。

分析認為，拜登處於劣勢並非無因。因疫情關係，全國事實保持社交距離措施，令拜登被迫在他的家鄉特拉華州開始籌備選舉，選程受一定影響。相較之下，特朗普在抗疫前線，應有較多表現機會，包括近日高調不戴口罩參觀口罩廠房等。

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疫情令美國3,000萬人失業，就業將是疫情過後的首個難題。

根據民調，45%美國選民認為特朗普在創造就業機會方面表現較佳，僅32%認為拜登更勝一籌，令特朗普在就業範疇領先13%，比起4月中進行的民調，其時特朗普僅領先6個百分點。

對於特朗普過去任期的工作表現，僅獲42%人認可，53%人反對。

儘管特朗普的支持度一般，但問及哪位候選人更能領導國家時，有37%人認為特朗普更能領導國家，35%人傾向支持拜登，特朗普在領導力方面領先拜登2個百分點。

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關於對拜登的性醜聞，路透民調認為，相關政治影響尚未出現在調查中反映，有待觀察。



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