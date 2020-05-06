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【美國大選】候選人抗疫鬥法 外媒民調：拜登未選先輸？

環球社會熱點 17:09 2020/05/06

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美國總統大選年底舉行，外媒民調發現，拜登原先領先特朗普的差距逐漸收窄。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情未退，抗疫工作進展、成效成為各國領袖的成績表。美國總統大選在年底舉行，打算競逐連任的總統特朗普和準備代表民主黨參選的前副總統拜登已開始鬥法，處理疫情成為第一仗。外媒民調發現，隨疫情變化，加上特朗普在處理疫情上屢有動作，拜登原有的領先優勢漸漸消失，逐步收窄。

【美國疫情】特朗普參觀口罩廠 也堅持不戴口罩

【美國疫情】特朗普擬解散抗疫專責組 大讚「做得好」

路透社民意調查以英文訪問1,215名美國成人，其中1,015名確認為已登記選民。報道指，在4月15日至21日進行的民調，拜登領先特朗普8%，尤其當涉及國家應對疫情的議題上，拜登佔些微優勢；但至上周其領先幅度已降至6%，差距逐步收窄。
路透分析認為，拜登處於劣勢有原因。因疫情關係，全國事實保持社交距離措施，令拜登被迫在他的家鄉特拉華州開始籌備選舉，選程受一定影響。相較之下，特朗普在抗疫前線，應有較多表現機會，包括參觀口罩廠房等。

【美國疫情】特朗普：死更多人都要解封 病毒會自己走

【中美角力】特朗普或下令改買美國製醫療用品 免依賴中國

疫情令美國3000萬人失業，就業將是疫情過後的首個難題。根據民調，45%美國選民認為特朗普在創造就業機會方面表現較佳，僅32%認為拜登更勝一籌，令特朗普在就業範疇領先13%，比起四月中進行的民調，其時特朗普僅領先6%。

對於特朗普過去任期的工作表現，僅獲42%人認可，53%人反對，儘管支持度一般，但問及哪位候選人更能領導國家時，有37%人認為特朗普更能領導國家，35%人傾向支持拜登，特朗普在領導力方面領先拜登2%。

【美國大選2020】拜登捲MeToo 獲特朗普護航「指控多數不實」

【美國大選2020】涉性侵拜登促公開舊檔案示清白 參院稱無權處理機密

關於對拜登的性醜聞，路透民調認為，相關政治影響尚未出現在調查中反映，有待觀察。
 

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