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疫情影響業務　Airbnb裁近1900人

環球政經 20:38 2020/05/06

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新冠肺炎肆虐全球，亦打擊不少商業活動。Airbnb CEO Brian Chesky於周二（5日）告訴員工，公司計劃解僱近1,900位僱員（或是佔全公司25%員工）。

由於新冠肺炎疫情打擊全球旅遊業，令公司收入減半，而是次裁員希望可以幫助企業渡過難關。綜合外媒報道，Brian表示，裁員前公司共有約7,500名員工。他就指出，公司正面對危機，而全球的旅遊業務亦陷入停頓，預料Airbnb今年的收益會少於去年收益一半。

他表示，現在的所謂的「旅行」與之前的定義會截然不同，而公司亦要相應地發展業務。是次裁員受影響群體主要為運輸部門，以至營運奢華房源的Airbnb Luxe，這是因為公司希望可以減低成本，以及集中在核心業務上。

在下周一（11日）時，便是受解的美國及加拿大員工的最後上班日。被遣散的美國員工將獲得14周的基本工資，再根據員工的年資再多付，即每多一年年資可獲一周工資這樣計算。

此外，Airbnb又為被解僱的美國員工提供12個月的健康保險，而美國以外地區則支付至今年年底。Brian就稱，自己深愛所有員工，而公司的成立不僅只是單純去旅行，而是在每個旅程中都有深度體驗（Travel like a human）。

在上個月時，Airbnb就向員工發出通知，指公司會暫停招聘，停止營銷，高層人員面臨減薪，又預料不會在今年發放獎金。

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