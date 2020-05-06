【油價走勢】18億撲入3175期油ETF 投資收益有無受損？

▲ 期油價回升，不過，由於3175期油ETF持有較遠期合約，升勢未及現貨月。

期油重上20美元後，3175（F 三星原油期）原油ETF再成投資熱門，成交逾億元，基金價格升5%，報2.08元。截至5月6日凌晨2時30分，持有9月期油合約8750張、10月期油價約5310張，12月期油合約5200張。

投資收益有無受損？

市場關注投買3175的投資收益有無受損，不過，很快市場憂慮已隨油價回升而抵銷，上月期油於4月20日結算價跌至負值、轉倉策略一次性變更後，到4月23日，基金淨值由3.3472跌至1.8976元，不過，發行基金單位仍見上升，即單日仍淨吸資7億元。

由4月20日至5月5日，發行基金單位由11.78億個，增至5月5日的21.65億個，大增83.8%；雖然基金淨值下跌，由3.3472元跌至1.7192，其後反覆回升至2.0916元，但資產規模由39.43億元，增至45.28億元，反映資金流入情況，吸資總額約18億元。

若以4月21日持有3175計，3175因有轉倉而未有跌入負值後，最新申報持有9月、10月及12月期油合約，累升21.7%；而6月期油價格由10.01美元升最新24美元水平，累升1.4倍，反映3175有跟期油升勢，但未有如6月期油升幅，故投資情緒升溫，未有如上月火熱。

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