【香港經濟】首季食肆總收益按年跌31.2%　有紀錄以來最大跌幅

▲ 本港首季食肆總收益按年跌31.2%至217億元，食肆購貨總額按年跌29.1%至70億元。（資料圖片）

政府統計處公布，今年首季食肆總收益價值臨時估計為217億元，按年下跌31.2%，為有紀錄以來最大；食肆購貨總額為70億元，按年下跌29.1%。當中，以中式餐館及酒吧的跌幅最為嚴重，以價值計及數量計均跌約40%。

扣除其間價格變動的影響後，首季食肆總收益以數量計的臨時估計按年下跌32.3%。按季比較，經季節性調整的食肆總收益的臨時估計以價值計及數量計分別下跌18.4%及18.8%。

按食肆類別分析，首季中式餐館的總收益以價值計及數量計分別下跌39.6%及40.9%。非中式餐館的總收益以價值計及數量計分別下跌29及29.9%。快餐店的總收益以價值計及數量計分別下跌17.1%及18.2%。酒吧的總收益以價值計及數量計分別下跌37.5%及40.8%。雜類飲食場所的總收益以價值計及數量計分別下跌25.9%及27.5%。

政府發言人指出，疫情威脅以及因而需要實施的旅遊限制及保持社交距離的措施嚴重影響業務，導致食肆總收益以價值計的按年跌幅急劇擴大。

發言人續指，雖然最近的情況與較早前形勢有改善跡象，但在經濟衰退下，餐飲業的經營環境短期內依然困難。為確保經濟活力，政府已推出歷來最大規模的紓緩措施，如針對餐飲業的支援措施以及優化中小企融資擔保計劃，應有助業界應對目前的困境。

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編輯：袁諾曦