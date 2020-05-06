【定期存款】港元定存減息大流行 兩中資行撤走兩厘存息

▲ 疫市下減息大流行，南商及招商永隆鬥追趕減息快車，齊撤兩厘息。

港元定存減息大流行，中資行追趕減息快車道，新加入戰團是素來打高息牌的兩間中資銀行，包括南洋商業銀行今天（5月6日）全面調低港元定存短中長息，更把兩厘息下架。當中重災區是3個月短存，大減0.45厘後，新息率僅得1.8厘。至於半年期亦調低0.3厘、至1.75厘；一年期則削低0.25厘，新報1.85厘。

本來南商的一年存息高達2.1厘，高踞長息榜之冠；如今已被招商永隆所取代，但招商永隆早前亦已減一年存息至失守兩厘、如今雖只得1.95厘，卻仍問鼎一年冠全城的息率，凸顯近期大中小行減息絕不手軟。

同樣連續3天減息的招商永隆，今天更向唯一擁有兩厘息的3個月短存開刀，累削0.2厘後，只得1.8厘。

發鈔行帶頭減息 料再掀劈息浪

與此同時，疫市鬥「失息」下，追息族又有不利消息，因今天暫有3行鬥減港元定期存款息率，當中更包括大行，最新追趕減息快車的大行是渣打香港，今天下調3個月港元定存年息0.25厘，新息率至險守兩厘關。

這發鈔行剛於一個月前、即4月7日才推此高息，但主要針對大戶，要求全新指定理財戶及斥100萬元新資金，原本的特惠息是2.3厘；可惜已於4月23日略減0.05厘，如今再經兩連削後，累降0.3厘，至最新僅得兩厘。

如此一來，百萬富翁若早於上月初已緊抓高息的良機，當定存到期後本來穩袋5,750元利息，可惜短短一個月，已變相少賺750元，以今日息率計，只收息5,000元。要是以此特惠息的上限為800萬元計，如今減息後僅收息40,000元，相較一個月前的2.3厘、本來坐享46,000元利息，更少袋6,000元，間接在亂市中大戶驟失6張「金牛」。

尚幸渣打對現有理財戶以10萬元新錢，維持3個月的1.4厘年息；好息族的小戶，大可靠佛系投資的定存收息，仍可力抗五窮月。

專家以港元拆息全線回軟，一個月拆息更9連跌，新報不足1.85厘，再創兩年低位，難怪大中小行鬥減息；而渣打作為發鈔行於5月率先帶頭減，料再掀新一輪劈息浪。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪