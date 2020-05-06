【口罩供應】屈臣氏BFE及PFE≥99%口罩　記者開箱實測防水透光透氣度

▲ 記者開箱實測屈臣氏口罩自家品牌口罩WatsMask WeCare，中間不織布過濾層在燈光底下亦不透光。（朱悅瀅攝）

屈臣氏早前宣布加入口罩生產行列，並將於5月中正式發售。市面口罩良莠不齊，不少港人關注口罩的質素，記者開箱實測屈臣氏口罩自家品牌口罩WatsMask WeCare，每盒30個獨立包裝，口罩下方印上「ASWI❤WE CARE」，代表A.S.Watson Industries。

▲ 口罩下方印上ASWI❤WE CARE，代表A.S.Watson Industries。（朱悅瀅攝）

▲ 記者試戴屈臣氏口罩，鋼線緊貼鼻樑，同時亦透氣舒適。（朱悅瀅攝）

【口罩供應】屈臣氏港產口罩達BFE+PFE≥99% 首批5月中發售

口罩沒有網民擔心的「膠味」，而且鋼線緊貼鼻樑，同時亦透氣舒適。剪開口罩後，看到由三層不織布構造，外層防水力強；中間不織布過濾層在燈光底下亦不透光，盒上描述此層有效阻隔細菌和不少於0.1微米的微粒；內層柔軟。

▲ 剪開口罩後，看到由三層不織布構造。（朱悅瀅攝）

▲ 外層防水力強。（朱悅瀅攝）

▲ 中間不織布過濾層在燈光底下亦不透光。（朱悅瀅攝）

屈臣氏表示，口罩經SGS測試符合B.F.E. 及P.F.E 細菌及顆粒過濾率≥99%。另外，所有口罩批次亦已安排ASTM Level 1 & 2 認證。每盒30個售價為79.9元，易賞錢會員可享獨家優惠價69.9元 。

【口罩供應】港產VFE+BFE+PFE ≥ 99%口罩 明日4時發售（附訂購連結）

【口罩供應】尚芳口罩5月4至6日預售 BFE 99%及PFE 97%兩盒共48個售192元（附訂購連結）

口罩規格

認證：B.F.E.及P.F.E≥99%

數量：每盒30個獨立包裝

呎寸：175x95mm

售價： 79.9元；易賞錢會員 69.9元

記者：朱悅瀅