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【英國留學】財困古老私校「死過返生」 獲中資教育集團拯救

環球社會熱點 16:32 2020/05/06

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有145年歷史的英國私校Abbots Bromley School，因財困去年停運，獲中資財團拯救，料今年秋天恢復營運。

有145年歷史的英國私立學校Abbots Bromley School因為長期財困結束營運後，校方尋找白武士的行動取得重大進展，有內地財團對學校感興趣，願大舉投資。Abbots Bromley School將在北水支援下「復活」，料今年秋天重開。

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因為財政問題、去年7月停運的Abbots Bromley School，將陝西君子國際教育投資有限公司接手，校方形容，陝西君子對學校的學術紀錄，及鄉郊的美麗風光感到驚豔。

陝西君子英國分部總經理Helen Han稱，Abbots Bromley School十分獨特，歷史悠久，以實行有教無類政策、不挑選學生的學校來講，成績理想，揚言要投資在基建、人才及技術上，讓學校重拾昔日光輝。

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Abbots Bromley School位於英格蘭中部斯塔福德郡（Staffordshire）鄉郊，學校大樓是典型英國紅磚屋設計，宗教氣氛濃厚，校內設有教堂，會定期舉行崇拜。　

據公司簡介，陝西君子在2018年7月成立，總部在西安，旨在讓中國教育走出去，外國教育融進來，培養具有全球化思維的國際化人才。

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內地企業近年積極拓展海外教育事業，近年多間做不住的英國私校，獲內地投資者出手拯救，如2015年關閉的St Bees School獲合一教育投資，2018年重開。在美國上市的博實樂教育（美：BEDU）去年在劍橋、倫敦等地買下多間學校。

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