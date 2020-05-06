【CU Mask HK】CU Mask涉收集市民個人資料？創科局發稿反駁

▲ 創新及科技局今午就透過政府新聞處發表聲明，反駁及回應涉收集市民個人資料的疑慮。

香港政府免費派發的可重用「銅芯抗疫」（CU Mask）口罩在今早（６日）7時起於網上登記，截至今日下午三時，網上登記系統已經收到超過50萬宗登記，涵蓋的總登記人數接近138萬人。但立法會議員楊岳橋早前就在Facebook發布文章，質疑涉收集市民個人資料，引起大眾憂慮。創新及科技局今午就透過政府新聞處發表聲明，反駁及回應質疑。

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創新及科技局發言人表示，市民登記時需要輸入身份證號碼及出生日期，以供登記系統與入境事務處的電腦系統核實登記人是否香港居民，以及有否重複登記等。而本地流動電話號碼用作接收與登記結果及派遞相關的短訊。至於主要登記人的姓名與本地地址資料則用作核實登記的地址是否存在及上門派遞安排。

相關的資料收集目的已清楚載列於登記頁面的首頁，供市民於登記開始前閱覽。有關的資料收集目的所用的文字為常用個人資料用途聲明的安排。政府不會將市民於索取口罩時輸入的資料，用於任何其他用途。政府亦會確保個人資料的保留時間，不會超過達致原來目的實際所需。

系統存於政府私有雲 已設多重保安

此外，口罩登記系統在政府私有雲上運作，確保系統穩定安全。而為防止黑客入侵及資料外洩，系統已遵行《政府資訊科技保安政策及指引》設置多重保安設施，包括防火牆、入侵偵測、反機械人，以及安裝了最新的防毒軟件及定期更新病毒定義等。服務亦在推出前通過資訊保安風險評估及審計。

系統在處理個人資料上的安排已徵詢個人資料私隱專員，並已通過獨立第三方私隱影響評估，確保有關服務及系統符合《個人資料（私隱）條例》（香港法例第486章）。

創科局亦提醒市民，銅芯抗疫口罩的登記期為期一個月，至六月六日止，市民無須急於登記。

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責任編輯：曾曉汶