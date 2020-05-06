【大戶視角】國內芬佬疫市賺近4成　靠買乜贏錢？

今年「黑天鵝」頻現，新冠疫情、美股連番熔斷及油價變負，都是「百年一遇」的奇景。對不少投資者而言，今年唔駛蝕已經偷笑，更何況贏大錢！

不過，國內基金界確實有人在疫市大賺，首四個月的回報接近4成。在股票型基金之中，萬家經濟新動能A回報達37.7%，表現排第一；其次是萬家行業優選回報為35.8%；金鷹策略配置混合基金則為35.5%，排名第三。

分析指，這些基金主要靠配置科技、醫療板塊食糊，如5G、網上辦公、芯片、生物科技等，相信這條主綫還會貫穿全年。以醫療行業為例，國內投資人普遍認為，在疫情困擾下，醫藥行業將會維持高景氣，生物疫苗及創新藥會持續得到市場關注。

有投資醫療板塊的基金經理稱：「由2019年以來，創新藥公司備受追捧，不少龍頭公司漲幅驚人，但從基本面看，市場並不是在亂炒，目前的風險只是股價太貴。」

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