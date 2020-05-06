【通貨膨脹】美國制裁伊朗幣值狂貶　官方推新貨幣　1萬元換得1元？

美國對伊朗的經濟制裁，令當地經濟受創，貨幣貶值通貨膨脹，自美國在2018年的制裁以來，伊朗貨幣的價值已下跌約6成。伊朗國會４日通過議案，決定採用新的官方貨幣，鈔票面額將減少 4 個位，並將貨幣名稱由「里亞爾」（Rial）改為「土曼」（Toman）。

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以新貨幣取代舊有貨幣，每一元「土曼」價值一萬元「里亞爾」，變相民眾需持10,000元現有貨幣，更換新貨幣。伊朗政府發言人 Ali Rabiei 在 Twitter 上表示，在貨幣上省去４個０是必需之舉，以簡化金融交易。伊朗通過議案當日，伊朗匯率報 156,000 「里亞爾」兌 1 美元。伊朗央行將有 2 年時間更換新貨幣。

在2019 年初，伊朗央行總裁 Abdolnasser Hemati 已提出有關議案，他指自1971年以來，當地的貨幣已貶值3,500倍，政府別無他法，只能更改官方貨幣及幣值。

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