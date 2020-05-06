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【定期存款】大行減3個月港元定存息 大戶賺少6000元利息

金融經濟 16:26 2020/05/06

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渣打今天減3個月短存，經近期兩連降後，至險守兩厘。

追息族又有不利消息，再有大行減港元定期存款息率，最新追趕減息快車的是渣打香港，5月6日下調3個月港元定存年息0.25厘，新息率至險守兩厘關。這發鈔行剛於一個月前、即4月7日才推此高息，但主要針對大戶，要求全新指定理財戶及斥100萬元新資金，原本的特惠息是2.3厘；可惜4月23日已略減0.05厘，如今再經兩連削後，累降0.3厘，至最新僅得兩厘。

如此一來，百萬富翁若早於上月初已緊抓高息的良機，當定存到期後本來穩袋5,750元利息，可惜短短一個月，已變相少賺750元，以今日息率計，只收息5,000元。要是以此特惠息的上限為800萬元計，如今減息後僅收息40,000元，相較一個月前的2.3厘、本來坐享46,000元利息，更少袋6,000元，間接在亂市中大戶驟失6張「金牛」。

尚幸渣打對現有理財戶以10萬元新錢，維持3個月的1.4厘年息；好息族的小戶，大可靠佛系投資的定存收息，仍可力抗五窮月。

專家以港元拆息全線回軟，一個月拆息更9連跌，新報不足0.85厘，再創兩年低位，難怪大中小行鬥減息。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 存款收息

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