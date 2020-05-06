【新加坡疫情】星洲官員稱疫情未到一半　香港連續17日無本地感染　

▲ 新加坡確診人數持續上升，當地官警告疫情未見頂，現在疫情只走了一半。

香港新冠肺炎疫情受控，香港今日（6日）繼續錄得零確診﹐已經是連續17日沒有新增本地感染個案，過去11日更有9日錄得零確診。另一邊廂，新加坡確診人數持續上升，當地官警告疫情未見頂，現在疫情只走了一半。

新加坡國家發展部部長黃循財（Lawrence Wong）周三接受美國財經媒體CNBC採訪時表示，雖然最近幾周，新加坡的新冠病例數激增至亞洲最高的之一，但該國的疫情還沒有度過一半。

黃循財形容：「這仍然是馬拉松的上半場」，並稱，隨著對外籍勞工宿舍進行「廣泛的測試」，新加坡將在一段時間內繼續發現大量的新病例。新加坡外勞主要來自其他亞洲國家。截至周二，外勞感染者佔到了新加坡19410宗確診病例約87.6%。

黃循財表示，不僅在測試那些報告生病的工人，而且正在對那些宿舍里身體健康、沒有癥狀的工人進行非常廣泛的測試。他預料，宿舍的病例會激增，而且還會持續一段時間。

新加坡衛生部長周二表示，該國已將測試能力從4月初的每天2,900次提高到目前的每天8,000次，目標是達到每天進行4萬次測試。

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編輯：吳敏芳



