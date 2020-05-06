  • 29°C
香港時間 : 2020506日 (三) 22:02
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:美股戰報

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股戰報】股神恐懼我貪婪　美航空ETF連續44日錄淨流入

環球政經 21:30 2020/05/06

分享：

股神巴菲特（Warren Buffet）上周在巴郡股東會指，已全數盡沽旗下四大航空股（美國航空、聯合航空、西南航空、達美航空），但股神「恐懼」的舉動並未影響投資者的撈底情緒。據彭博數據顯示，美國全球航空股ETF（U.S. Global Jets ETF，JETS）已經連續44天錄得6.32億美元的淨流入。

相關新聞: 【巴郡股東會】股神反口沽清美國航空股 他解釋因為...

股神沽出的四大航空股，正是該ETF的首四大持倉，持倉比重超過四成，故該ETF的價格也在周一急跌7.7%，不過WallachBeth CaptialETF主管Mohit Bajaj指，近日資金湧入JETS，主要是因為交易員急於捕捉航空股反彈，「航空股已下跌了很多，而且它持有34隻航空股，分散了單一航空公司的風險。」

買入JETS的投資者中，沽空投資者的比例不算太多，綜合市場數據，此ETF昨日的沽空比率只有0.8%，比過去一個月平均的2.2%稍低，相對而言，在2019年2月新冠疫情在中國迅速傳播時，JETS的沽空比率曾一度高達7.8%。

相關新聞: 【美股分析】聯儲局5月起掃債券ETF　望實債券ETF-LQD

不過Independent Advisor Alliance投資總監Chris Zaccarelli指出，全球對航空的需求萎縮已反映在股價當中，這是為何不少投資者選擇在此時買入JETS，但他提醒，這種需求萎縮或許會持續一年甚至更多時間，至少在疫苗問世前，空運數字不會顯著提高。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https：//imoney.hket.com/im/subscription 

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

撰文 : 國際組

航空 巴菲特 航空股 ETF 聯合航空 達美航空 美國航空

上一篇文章

【美股戰報】道指開市升逾百點　華為概念股走強

下一篇文章

疫情影響業務　Airbnb裁近1900人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Cu Mask】銅芯抗疫口罩明早7時起登記　登記領取、使用及清洗方法一覽
【Cu Mask】銅芯抗疫口罩明早7時起登記　登記領取、使用及清洗方法一覽
【按揭上會】借300萬收少1.5萬！　中銀按揭現金回贈削半至0.5%
【按揭上會】借300萬收少1.5萬！　中銀按揭現金回贈削半至0.5%
【趣話財經】回顧A股最慘內幕交易　1300萬蝕九成再被罰50萬
【趣話財經】回顧A股最慘內幕交易　1300萬蝕九成再被罰50萬
藝人張寶兒甩名自製首置　原價轉讓單位予母親
藝人張寶兒甩名自製首置　原價轉讓單位予母親
【Full Pay入市】父母斥逾千萬買樓贈愛兒
【Full Pay入市】父母斥逾千萬買樓贈愛兒
【樓市分析】蝕讓、高價成交齊現　樓市發生甚麼事？
【樓市分析】蝕讓、高價成交齊現　樓市發生甚麼事？