【美股戰報】股神恐懼我貪婪　美航空ETF連續44日錄淨流入

股神巴菲特（Warren Buffet）上周在巴郡股東會指，已全數盡沽旗下四大航空股（美國航空、聯合航空、西南航空、達美航空），但股神「恐懼」的舉動並未影響投資者的撈底情緒。據彭博數據顯示，美國全球航空股ETF（U.S. Global Jets ETF，JETS）已經連續44天錄得6.32億美元的淨流入。

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股神沽出的四大航空股，正是該ETF的首四大持倉，持倉比重超過四成，故該ETF的價格也在周一急跌7.7%，不過WallachBeth CaptialETF主管Mohit Bajaj指，近日資金湧入JETS，主要是因為交易員急於捕捉航空股反彈，「航空股已下跌了很多，而且它持有34隻航空股，分散了單一航空公司的風險。」

買入JETS的投資者中，沽空投資者的比例不算太多，綜合市場數據，此ETF昨日的沽空比率只有0.8%，比過去一個月平均的2.2%稍低，相對而言，在2019年2月新冠疫情在中國迅速傳播時，JETS的沽空比率曾一度高達7.8%。

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不過Independent Advisor Alliance投資總監Chris Zaccarelli指出，全球對航空的需求萎縮已反映在股價當中，這是為何不少投資者選擇在此時買入JETS，但他提醒，這種需求萎縮或許會持續一年甚至更多時間，至少在疫苗問世前，空運數字不會顯著提高。

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