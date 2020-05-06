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太空旅行公司Virgin Galactic首季蝕6千萬　夥NASA開發超音速航機

科技 15:56 2020/05/06

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英國億萬富翁Richard Branson，旗下的太空旅行公司Virgin Galactic近日就宣布與美國太空總署（NASA）合作，研發超音速技術，唯前者今年首季已勁蝕6千萬美金。

疫情下，促使科技再急速發展，目前科技競賽的戰場已經來到太空，維珍尼亞航空創辦人，英國億萬富翁Richard Branson，旗下的太空旅行公司Virgin Galactic近日就宣布與美國太空總署（NASA）合作，研發超音速技術，唯前者今年首季已勁蝕6千萬美金。

根據Virgin Galactic的營收資料，今年第一季只提供工程服務，總收入僅23.8萬美元（約184.4萬港元），因此勁蝕6千萬美金（4.6億港元）。該公司亦表示，有400人願意付出可退款押金，為往後的太空旅行留位。原本一張太空旅行的入場券原價25萬美元（約193.7萬港元），但公司就允許客戶可以繳交1000美元，為未來登上太空船旅行留位，該公司指出，根據繳交留位費的情況估計，未來太空旅行潛在收入可達上億元。

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與此同時，Virgin Galactic亦宣布，與NASA簽訂合作協議，利用後者的研究，共同研發超音速飛機，為未來太空旅行做好準備。

Virgin Galactic的所謂太空旅行，是載上付費的乘客，乘搭專用飛機，爬升到離地球表面約50英里（約80公里），亦即是地球與太空的交界處，而乘客就可以體驗數分鐘的無重力狀態，之後再回航。

責任編輯：李彥煒

營收 業績公布 天軍（太空軍） 太空人 太空武器 疫情 美國太空總署 地球

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