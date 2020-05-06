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【新冠肺炎】YouTube舉辦網上畢業禮　邀請BTS、Lady Gaga任嘉賓

科技 17:15 2020/05/06

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YouTube近日宣布，將在美國時間6月6日中午12點，舉行「親愛的2020畢業生」網上直播活動，邀請美國前總統奧巴馬夫婦、韓國流行音樂團體防彈少年團（BTS）等出席。

新冠肺炎疫情在全球大流行，影響全球應屆畢業生，連畢業典禮都被迫取消。YouTube近日宣布，將在美國時間6月6日中午12點，舉行「親愛的2020畢業生」網上直播活動，邀請美國前總統奧巴馬夫婦、歌手Lady Gaga、韓國流行音樂團體防彈少年團（BTS）等，鼓勵努力學習的學生們。

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YouTube發言人表示，考慮到當前世界形勢，多間大學及高中畢業典禮都無法如期舉行。但由於畢業典禮是學生和家長們最期待的項目，為避免畢業生在日後回憶中感到遺憾，YouTube決定舉辦一場虛擬畢業典禮，藉由一些有影響力的知名嘉賓，鼓勵努力學習的學生。

YouTube透露，預計參與此次活動的講者包括美國前總統奧巴馬夫婦、Lady Gaga、防彈少年團（BTS）、前任美國國防部長Robert Gates、Google行政總裁Sundar Pichai等，創作歌手Alicia Keys、電視劇《The Try Guys》成員、演員Zendaya等都有機會出席。

歌手Lady Gaga亦將會出席。（法新社資料圖片）

除了YouTube外，Facebook早前亦宣布將在5月15日舉行畢業典禮並將直播，邀請了名人 Oprah Winfrey擔任開幕演講者，著名歌手Miley Cyrus、女演員Awkwafina及Jennifer Garner等人亦會出席擔任嘉賓及發表演講，為求彌補學生今年無法回校舉行畢業典禮的遺憾。

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責任編輯：曾曉汶

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