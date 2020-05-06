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【泰國疫情】泰王攜20妃嬪德國避疫捱轟 包下度假酒店

環球社會熱點 16:29 2020/05/06

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【泰國疫情】泰王攜20妃嬪德國避疫捱轟 包下度假酒店

泰國旅遊業在新冠肺炎疫情中重挫，民眾希望在艱難的時間，從國家元首身上獲精神支持，如英女王鼓勵英國國民團結、樂觀。但泰王哇集拉隆功卻「唔見人」，據報早已帶同20妃嬪、待從等100多人，前往德國避疫，更大手包下德國南部一間度假酒店。

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泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）自疫情爆發以來，極少時間留在泰國，引起當地民眾不滿。他一直喜歡在南德的拜仁州度假，在該州的小鎮圖青（Tutzing）還擁有一座別墅。他曾被媒體拍到在阿爾卑斯山騎車、在慕尼黑購物；照片中的泰王露出紋身和肚子。

德媒報道，泰王今在德國南部、毗鄰阿爾卑斯山的加米施-帕滕基興(Garmisch-Partenkirchen)，包下度假酒店「Sonnenbichl」。同行的還有20位妃嬪和大量侍從，一行共100多人。泰王似乎不用為錢憂愁，外界估計他有超過300億美元的資產。

德媒報道，泰王包下度假酒店「Sonnenbichl」。（網上圖片）

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不過，未知泰王是否在該酒店下榻。德媒曾到訪該酒店查明，但被警衛攔住；當地政府和酒店也拒絕回應。《圖片報》指，泰王於3月底已飛抵德國，其飛機曾經停漢諾威、萊比錫、德累斯頓，但他沒有下機，似乎很享受「遊機河」。

泰國周二（5日）新增1宗確診病例，為3月9日以來新低。泰國自1月爆發疫情以來，累計2988宗確診，54人死亡。總理巴育（ Prayut Chan-o-cha）表示，疫情對泰國經濟衝擊恐維持半年至9個月，政府須準備好應對。

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