特斯拉市值達標　馬斯克將獲7億美元期權獎勵

美國經濟正受疫情衝擊，面臨自大蕭條以來最大衰退，電動車廠特斯拉（Tesla）股價卻自3月以來持續反彈，最新報768億美元，並且近半年平均市值達千億美元，這意味著特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）符合獲取第一份獎勵，即價值7.06億美元（約54.7億港元）股票期權。

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據彭博數據，特斯拉過去半年平均市值於周二（6日）收市已達到1000億美元以上，按照馬斯克的薪酬計畫，滿足這項條件，馬斯克可獲取12批股票期權獎勵的第1批，即以每股350.02美元的價格，購買特斯拉169萬份股。特斯拉股價周二升0.9%至768.21美元，因此這項期權獎勵價值可達7.06億美元，若馬斯克將其全部套現，即可獲得這筆金額。據報導，馬斯克與董事會達成的完整薪酬方案，包括2030萬份期權，共分為12個批次，若馬斯克實現所有目標，估計可獲得逾500億美元的收益。

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這位行政總裁馬斯克（Elon Musk）向來語出驚人，上周五（1日）美股交易時段期間，他在社交網站上發文稱：「Tesla股價太高了」，受他的言論影響，Tesla股價跌幅擴大，一度跌逾12%，低見683.04美元。

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