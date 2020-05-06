馬化騰愛將購淺水灣豪宅　與容祖兒做鄰居

南區豪宅向來有不少名人聚居，樓價動輒過億。去年第三季，淺水灣道56號相連單位，實用面積5,076平方呎，另連1,544平方呎天台，終以公司轉讓方式出售，即俗稱「賣殼」，作價約2.7億元，實用呎價53,191元。由於物業由一家海外註冊公司持有，即使早前以賣殼形式易手，公司註冊處都未有登記轉換董事的紀錄。

不過，新買家近期抵押物業，令身分曝光。根據文件顯示，新買家為James Gordon Mitchell，現擔任騰訊（00700）首席戰略官及高級執行副總裁、閱文集團（00722）非執行董事兼董事會主席、以及易鑫集團（02858）非執董。

值得留意的是，淺水灣道56號雖然樓齡近30年，但擁有整個淺水灣海景，故一直吸引不少名人擇居，包括樂壇天后容祖兒。事實上，容祖兒早於兩年前，同樣透過「買殼」形式購入淺水灣道56號一個3,341平方呎單位，呎價5.98萬元。

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豪宅租售市場面對雙重打擊

雖然優質豪宅價貴，但近期造價回落。仲量聯行指出：「香港豪宅市場面對租售需求俱疲弱的雙重打擊，導致豪宅價格較去年第二季的高峰期下跌8.6%，租金則跌5.8%，為2017年以來最大的跌幅。」

仲量聯行香港資本市場部資深董事莫凱傑表示：「豪宅市場向來較為波動，買賣的決定主要視乎市場氣氛。相反，中小型住宅市場則主要受供求關係所帶動。因此，在經濟不明朗的情況下，豪宅價格及租金將較中小型住宅市場面對較大的壓力。」

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