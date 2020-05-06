【重點追捧510】母親節當天 就帶她到這些餐廳好好慶祝吧！

母親節快到，如果大家正在苦惱到哪裏跟母親大人慶祝的話，這篇文章整合的精選餐廳應該就能大派用場。母親節正日，除了食物質素高之外，環境當然也要舒服，甚至富有格調，才能對得住各位母親大人，無論你是茹素者，還是典型的食肉獸，以下介紹的餐廳都絕對能滿足各位需要。

1.Morton’s the Steakhouse

如果你是一位食肉獸，又想要邊享受美景，邊享受美食的話，Morton’s the Steakhouse 應該就能夠滿足你這兩個願望。Morton’s the Steakhouse 位於喜來登四樓，主打牛排，適逢母親節更特別推出母親節特別午市Steak & Seafood牛扒海鮮套餐（每人HK$498 ，另加10%服務費）。頭盤選擇包括特級珍寶蝦咯嗲、龍蝦湯和凱撒沙律，主菜則有6安士免翁牛柳，可以配搭珍寶蟹餅、深海龍蝦尾或鮮甜的焗煙肉帶子，加上自選招牌配菜，包括芝士松露炸薯條及忌廉粟米，甜品方面則有法式焦糖燉蛋或莫爾頓經典焗暖心朱古力餅。

2.逸東軒 Yat Tung Heen

不少較傳統的母親都喜歡吃粵菜，如果你的母親恰恰喜歡吃中菜，位於逸東酒店的中菜廳逸東軒就非常適合伯母，加上有米芝蓮（一星）加持，逸東軒的食物水準有一定保證。爲慶祝母親節，逸東軒行政總廚譚棟師傅精選了九道菜，特喲推出母親節特別套餐（HK$3,280/四位用，另收加一服務費）。頭盤有蜜汁叉燒、脆皮燒腩仔及話梅車厘茄。接着有非常養顔的生拆蟹肉燴燕窩，還有此套餐的重點，多款精選山珍海味及生猛海鮮，包括蘭花蝦球玉帶子、十頭鮑魚扣花菇及肉質嫩滑的清蒸東星斑。另外亦有脆皮雞及鮑汁瑤柱荷葉飯，甜品方面則有川貝陳皮燉津梨及迷你壽桃伴香芒糯米卷。

3.麻辣燙 Chilli Fagara

如果你有個麻辣媽媽，麻辣燙Chilli Fagara應該是你的不二之選。餐廳主打四川麻辣菜色，口味相當正中。餐廳為母親節推出限定套餐（HK$1,688/四位用，另收加一服務費），菜色包括前菜黑松露雞絲沙律、使用頂級食材的特別主菜霸王帶子、蜜餞蒜黑毛豬骨、金牌樟茶鴨 （半隻），相當經濟實惠，味道也有一定質素.

4.李好純

近年健康主義興起，如果你的母親有吃素的習慣，可以帶她到新派中式素食餐廳「李好純」一試。素菜經常會給人一種乏味的感覺，但只要悉心烹調，其實素菜都可以非常精彩。「李好純」的四道菜母親節嚐味套餐非常值得一試，前菜可以選擇由香煎春卷皮包裹各種青蔬的開卷有益或新式中式薄罉「黃金島」。小食則可選擇主打泰式風味的「餡大包鮮」、以爲牛脷酥及腸粉為主食材製作的「腸露漫漫」，或以咸蛋黃作主調的黃金花。主菜筆者推介黑松露醬汁燴薏米飯，甜品則首推東南亞風味的「椰來芒」。

5.半島酒店遙距下單服務

如果大家還是擔心疫情的話，叫外賣慶祝也是一個相當不俗的選擇。不過母親節正日，叫外賣當然也不可以隨便。半島酒店遙距下單服務，只要在手機輕輕一按，以電郵方式便可以安在家中享受美食。在食物選擇方面，也是相當多元化，大家可以享盡半島酒店内不同的餐飲部門，包括粵菜部嘉麟樓、大堂茶座、Felix 餐廳，以及瑞樵閣的各種美食。

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