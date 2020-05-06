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疫情後機票大減價？ 恐怕只限2020年

環球經濟金融 20:51 2020/05/06

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國際航空運輸協會警告，航空公司在社交距離措施下難生存，平價機票也許只是曇花一現，機票其後或大幅加價一半。

新冠肺炎疫情持續，早前多國實施的出入境限制也重挫航空業。乘客可能憧憬航空公司在疫情後復飛，或減價賣平機票以刺激飛行需求。但國際航空運輸協會（IATA）警告，航空公司在社交距離措施下難生存，疫情後的平價機票也許只是曇花一現，機票其後或大幅加價一半。

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英國廣播公司（BBC）報道，IATA指航空公司遭疫情拖累，乘搭飛機的旅客人數大幅下跌，航空公司為此可能會於短期内減價刺激需求。

但全球仍未針對新冠肺炎病毒研發出特效藥，世界衛生組織（WHO）專家更警告新冠病毒疫苖或永遠不會出現，各國短期内或仍會維持社交距離措施。如按照目前的社交距離措施，航空公司或仍要安排乘客隔住坐飛機，將嚴重影響其盈利。

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IATA指，航空公司如按要求空出中間座位，平均載客率下降至不足62%，大多數航空公司都會虧損。即使航空公司大幅價格54%，仍無法保證可賺錢。

IATA指，評估的122間航空公司當中，只有4間可收支平衡，認爲機票價格上調是在所難免（inevitable）。IATA估計旅客人數恢復後，航空公司會上調機票價格，但最早也會在2021年發生。

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IATA首席經濟學家皮爾斯（Brian Pearce）又指，航空公司僅空出飛機每排的中間座位，也難確保病毒不會在機上傳播，故建議乘客於機上戴口罩以加強保障。

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