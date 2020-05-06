藝人張寶兒甩名自製首置　原價轉讓單位予母親

土地註冊處資料顯示，無綫藝人張寶兒上月以736萬元，出售清水灣半島半傲瀧單位。值得留意的是，新買家登記名稱為招惠鳳，與她母親同名，料屬近親轉讓，而張寶兒則回復首置身分，可重新入市。

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翻查資料，張寶兒於2017年9月，以736萬元購入傲瀧22座中層C室，實用面積460平方呎，由於持貨未滿3年，按現時規定，理應繳付額外印花稅，惟內部轉讓則獲豁免。

事實上，買家利用內部轉讓或「借人頭」方式，自製首置身分，已非新鮮事。舉例說，早前已故遠東發展 （00035） 創辦人邱德根孫女邱詠賢，便透過「甩名」方式自製首置身分，其後再以1.7億元買入九龍塘一幢洋房，慳稅逾1,750萬元。

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何謂首置？簡單來說，你買過一次樓，之後出售物業，其後再買樓，雖然你是第二次買樓，但亦被視為首置。基於上述原則，只要透過「轉名」或「甩名」予近親，首置身分就能「無限復活」。

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