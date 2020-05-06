▲ 【美國復工】紐約以外「走錯路」 疫情惡化感染率升

美聯社公布一項分析發現，紐約州在抗疫方面有進展，但數據顯示，其他州分疫情惡化，形容復工是「走錯路」。美國每日新增感染新冠肺炎人數超過2萬人，日增死亡超過1,000。衛生官員警告，由於有州分冒險復工，如果未能壓平確診曲線，恐造成千萬人死亡。

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紐約州死亡人數佔全美國的3分1，美聯社分析全國數據時指，數據似乎顯示美國疫情放緩。不過，剔除紐約州數據後，才發現感染率由6.2%升至7.5%。

數據反映，紐約州疫情轉好，但美國其他地方的疫情卻並未出現明顯放緩跡象。惟專家解釋，美國在過去幾周擴大檢測，或令感染率上升。

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堪薩斯州肖尼縣衛生部主管奧克斯（Linda Ochs） 警告，病毒仍在社區傳播，可能目前比幾周前還多。

計算解封的地區在內，美國新感染率的確正下降。5日平均新增確診已由3周前的9.3%，跌至周一（4日）的8.6%。撇除紐約州的話，該數值卻由6.2%增加至7.5%。

雖然紐約州近日新增死亡人數顯著下跌，但美國其他地區卻停滯不前。紐約州5日平均新增死亡人數由4月中的1.86，稍為跌至周一的1.82。

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