【疫市營商】赤柱廣場設Hello Kitty打卡熱點 消費可換Sanrio限量禮品

商業

▲ 即日至7月31日,赤柱廣場與Sanrio攜手呈獻「Stanley Plaza Hello Kitty.Dear Daniel Love by the Sea」推廣。(赤柱廣場提供圖片)