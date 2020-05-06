【疫市營商】赤柱廣場設Hello Kitty打卡熱點　消費可換Sanrio限量禮品

▲ 即日至7月31日，赤柱廣場與Sanrio攜手呈獻「Stanley Plaza Hello Kitty．Dear Daniel Love by the Sea」推廣。（赤柱廣場提供圖片）

本港疫情有所緩和，各大商場亦開始重推推廣活動吸客。即日至7月31日，赤柱廣場與Sanrio攜手呈獻「Stanley Plaza Hello Kitty．Dear Daniel Love by the Sea」推廣，將在廣場設置多款Hello Kitty與Dear Daniel之裝飾場景，以及推出消費活動。

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赤柱廣場將設多個拍照打卡熱點，包括Hello Kitty及Dear Daniel的造型LED燈海懸掛於美利樓外牆，至於廣場地下的木階梯亦印有其畫像。另在該廣場之Instagram更可下載Hello Kitty AR Filter，拍攝可愛照片；且每月會推出Hello Kitty 及Dear Daniel限時動態遊戲，參加遊戲更有機會獲得限量版禮品。

顧客於換領日起計前7日內，於赤柱廣場或美利樓以電子貨幣累積淨消費滿1,800元或以上，即可免費換領「浪漫滿杯」紅酒杯禮盒1套，總數共550套。而於赤柱廣場或美利樓以電子貨幣累積淨消費滿500元或以上，憑不同商戶發出之機印發票，即可免費換領「Stanley Plaza Love by the Sea」情侶口罩收納套 1套，總數共500套。上述禮品均先到先得，換完即止。

▲ Hello Kitty Dear Daniel「浪漫滿杯」紅酒杯禮盒。（赤柱廣場提供圖片）

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責任編輯：蘇穎琪

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