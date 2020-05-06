【阿里巴巴】阿里巴巴46億元購新加坡安盛保險大廈50%股權

▲ 阿里巴巴表示，收購的目的是為新加坡的業務發展。

雖然新加坡疫情尚未緩和，阿里巴巴繼續增加東南亞投資。阿里巴巴 （09988） 擬向新加坡上市公司－鵬瑞利房地產（Perennial Real Estate）所組成的財團，以全座大廈估值16.8億新加坡元（約91.9億港元），收購新加坡安盛保險大廈（AXA Tower）50%權益，預計今年6月完成交易。

完成交易後，阿里巴巴將會和鵬瑞利旗下公司達成合資協議，重新發展安盛保險大廈。

阿里巴巴表示，收購的目的是為阿里巴巴在新加坡的業務發展。目前，阿里巴巴集團、支付寶和旗下東南亞電商平台Lazada 辦公室都位於新加坡安盛保險大廈。

安盛保險大廈樓高50層，位於新加坡中央商務區的甲級商廈。總建築面積105萬平方呎，並已獲批提高建築面積至155萬方呎，可作酒店、住宅用途。

以105萬平方呎面積計，是次交易作價反映每呎樓價相當於約1600坡元，折合約8750港元。

交易前，鵬瑞利經合資財團間接持有大廈31.2%權益；完成交易後，鵬瑞利權益將減至10%。公司預計，從出售交易所得款項約1.964億新元（約10.7億港元），股份轉讓收益約4,500萬新元。

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責任編輯：謝卓榮