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菲律賓「大台」停播 得罪總統杜特爾特惹禍

環球社會熱點 14:41 2020/05/06

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菲律賓最大廣播電視公司ABS-CBN因牌照年期在周一（4日）屆滿，被勒令終止廣播，引發外界再度抨擊菲律賓當局打壓新聞自由。

菲律賓最大廣播電視公司ABS-CBN因牌照年期在周一（4日）屆滿，被勒令終止廣播，引發外界再度抨擊菲律賓當局打壓新聞自由。菲律賓總統杜特爾特過去多次在談話中批評ABS-CBN，被指與這次停播關係密切。

法新社報道，杜特爾特於2016年6月上任後不久，指控ABS-CBN未播出他的競選廣告，也未有退款，之後ABS-CBN的續牌申請，遭到由杜特爾特政壇盟友掌控的國會，進度停擺。

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報道指，杜特爾特經常與批評他政策的媒體，引發爭議，引發外界憂慮菲律賓的新聞自由持續被打壓。

ABS-CBN的25年營業執照已到期，當地官員先前曾保證，ABS-CBN將能獲准暫時營運，惟菲律賓國家通訊委員會（National Telecommunications Commission）最終卻以牌照到期為由下令其停播，曾給予10天通知期。

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事件引發外界憂慮菲律賓的新聞自由被打壓。國際特赦組織（Amnesty International）菲律賓分會負責人奧拉諾（Butch Olano）表示：「ABS-CBN終止廣播是對新聞自由的一次嚴重打擊，國民需要獨立來源的準確訊息。當局必須立即採取行動，令ABS-CBN繼續播放。」

ABS-CBN於1953年成立，旗下有電台、電視台及網路業務，共有約1.1萬名員工。董事長洛佩斯（Mark Lopez）周二在停播前表示：「被勒令終止廣播，不僅令我們心痛，而且對於那些認為我們服務非常重要的數百萬名民眾來說，亦是非常痛苦的。」

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