【港股追蹤】虎門大橋營運商　擬參與內地首批基建REIT

內地計劃推出基建REIT推動基建項目融資及投資活動。廣東虎門大橋發生「波浪式」抖動，持有該大橋部分權益的越秀交通（01052）日前亦公布，正積極開展以其部分穩定收益公路資產方式，爭取成為境內基礎設施公募基礎設施領域不動產投資信託基金（REIT）的首批試點企業。

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越秀交通指，中國證監會與國家發展改革委於４月３０日聯合公布《關於推進基礎設施領域不動產投資信託基金試點相關工作的通知》，內地基礎設施領域不動產投資信託基金公募試點政策起步。由於收費公路作為重要基礎設施，並以其持續穩定收益的特性，可望成為公募ＲＥＩＴｓ的底層資產合適選擇。該集團指，正開展參與試點的前期論證準備工作，如成功推進基礎設施領域不動產投資信託基金，將有效縮短投資回報周期，優化現金流及借貸比率。惟有關計劃須經中國相關監管機構審批及符合香港上市規則方可落實進行。現在無法確定計劃是否可以取得有關審批，故最終建議未必能進行。

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除了虎門大橋，越秀交通投的公路項目還包括廣州西二環、廣州北二環及廣東清遠高速公路等。