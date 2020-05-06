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【疫市營商】策劃綫上活動　「食正」疫情商機

科技 15:00 2020/05/06

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新冠肺炎疫情下，活動策劃公司面臨經營困境，創辦人袁振雄（Kim）於1月份成立「LIVE」綫上活動策劃公司，盼在逆市中轉型求出路。（受訪者提供圖片）

新冠肺炎疫情來襲，不少大型活動需延期或取消，綫上活動應運而生。綫上活動策劃公司「LIVE」食正商機，首次策劃的綫上咖啡活動吸引數百位參與者。其創辦人袁振雄（Kim）認為，舉辦網上活動的優點多，亦相信是行業未來趨勢。

LIVE自今年1月成立，主要經營綫上活動業務策劃，其創辦人袁振雄（Kim）本已擁有一間活動策劃公司，早已計劃向綫上開拓新機會。疫情爆發期間，本地大型活動被迫擱置或取消，令LIVE發展更快，上月首次舉辦以咖啡為主題的綫上活動。

團隊經驗豐富　籌備時間大減

他認為，相比起綫下活動，網上活動的潛力及發展空間更大，因舉辦綫上活動更省時，亦不受交通、場地等因素所限。他解釋，實體活動通常需要籌備5至6個月，與合作夥伴洽談、搭建場地、申請娛樂場所牌照等程序也甚費時，而牌照申請一般要等1個半月左右，變相延長籌備活動的時間，「而舉辦一場網上活動，只需花費2至3個月就可籌備完成」。

其公司的團隊成員擁有豐富的綫下活動策劃經驗，又具備人力物力資源，但他認為，要成功舉行一場網上活動，並不如想像中簡單。「兩種活動形式不同，綫上活動並不是靠一部電腦，開直播畫面就能完成，亦需要很多因素配合，才能令整個流程更加順暢地進行。」

他續指，公司員工只有10人，需要擔當主持、控制流程、聯絡外國參展商等工作，而且綫上觀眾反應即時，為提供良好的活動體驗，過程中遇上任何突發狀況，都需要及時處理，同時亦要注意網速，講者的說話音量等細節。

疫情推動發展　宣傳另類出路

他認為，是次疫情成為加速綫上活動發展的契機，更成為品牌宣傳的另類出路。除了疫情，未來仍有可能受不同因素而影響大型活動舉行，品牌及展商可考慮將活動移到綫上。對於未來發展，袁振雄指公司以香港為發展基礎，但並不會規限於本地活動，希望結合O2O（Online To Offline）模式，提供全球服務。目前除了組織綫上綫下活動，更與不同企業及品牌合作，計劃開發電子商務，亦會為不同品牌策劃綫上宣傳活動。

記者：李寶如

多媒體平台 疫情 交通 咖啡 服務 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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