涉違反社群守則　Facebook誤以為動森玩家交換「大麻」

▲ 近日遊戲更新後出現花商角色，用家可用稍高的價錢向他出售「雜草」，不少動森玩家都會在Facebook及Twitter上交換情報。

任天堂Switch遊戲《集合啦！動物森友會/動物之森》在全球引發熱潮。而且近日遊戲更新後出現花商角色，用家可用稍高的價錢向他出售「雜草」，不少動森玩家都會在Facebook及Twitter上交換情報。不過近日在Facebook上就鬧出大笑話，有Facebook專頁管理員投訴，被Facebook指其內容違反了社群安全守則，原因竟是Facebook誤會了玩家在交換「大麻」。

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綜合多間外媒報道指，有動森玩家在Facebook及Twitter上投訴，遭Facebook無理警告，説他發布的內容違反了社群安全守則。追查一番後發現都是因為發布內容中提到了「weed」、「trade」等字眼。由於「weed」在英文中均指「大麻」及「雜草」，當用家在Facebook交換「雜草」時，就被Facebook誤以為在交換「大麻」，因此要求管理員刪除內容。

▲ （網上圖片）

▲ （網上圖片）

外媒Polygon報道提到，現時兩個動森群組已向成員發布公告，要求成員停止提到「weed」及「trade」兩詞，嘗試用「wildflowers」等字眼來取代「weed」，減少觸發Facebook的檢查機制，減低被刪內容的機會。

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責任編輯：曾曉汶