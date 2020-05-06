銀保監准金融資產投資公司設債轉股投資計劃　投資者須符3大條件

▲ 中國銀保監發布關於金融資產投資公司開展資產管理業務有關事項通知。

中國銀保監發布關於金融資產投資公司開展資產管理業務有關事項通知。金融資產投資公司可接受投資者委托，設立債轉股投資計劃並擔任管理人，對受托投資者財產進行投資及管理。

金融資產投資公司可以依法申請登記成為債轉股公司股東，投資計劃應當主要投資於市場化債轉股資產。 金融資產投資公司應當通過非公開方式向合格投資者發行債轉股投資計劃，並加強投資者適當性管理。

投資者需要滿足多項條件 ：1、具有4年以上投資經歷，且滿足下列條件之一：家庭金融淨資產不低於500萬元（人民幣‧下同），或者家庭金融資產不低於800萬元，或者近3年本人年均收入不低於60萬元。2、最近1年末淨資產不低於2,000萬元的法人單位。3、中銀保監視為合格投資者的其他情形。

合格投資者投資單個債轉股投資計劃的金額不低於300萬元。金融資產投資公司應當通過金融資產投資公司官方渠道或中銀保監認可的其他渠道，對投資者風險承受能力進行定期評估。

另外，債轉股投資計劃可以投資單筆市場化債轉股資產，也可以採用資產組合方式進行投資。資產組合投資中，市場化債轉股資產原則上不低於債轉股投資計劃淨資產的60%。

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