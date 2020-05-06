  • 30°C
香港時間 : 2020506日 (三) 14:25
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

銀保監准金融資產投資公司設債轉股投資計劃　投資者須符3大條件

金融經濟 13:48 2020/05/06

分享：

中國銀保監發布關於金融資產投資公司開展資產管理業務有關事項通知。

中國銀保監發布關於金融資產投資公司開展資產管理業務有關事項通知。金融資產投資公司可接受投資者委托，設立債轉股投資計劃並擔任管理人，對受托投資者財產進行投資及管理。

金融資產投資公司可以依法申請登記成為債轉股公司股東，投資計劃應當主要投資於市場化債轉股資產。 金融資產投資公司應當通過非公開方式向合格投資者發行債轉股投資計劃，並加強投資者適當性管理。

投資者需要滿足多項條件 ：1、具有4年以上投資經歷，且滿足下列條件之一：家庭金融淨資產不低於500萬元（人民幣‧下同），或者家庭金融資產不低於800萬元，或者近3年本人年均收入不低於60萬元。2、最近1年末淨資產不低於2,000萬元的法人單位。3、中銀保監視為合格投資者的其他情形。

合格投資者投資單個債轉股投資計劃的金額不低於300萬元。金融資產投資公司應當通過金融資產投資公司官方渠道或中銀保監認可的其他渠道，對投資者風險承受能力進行定期評估。

另外，債轉股投資計劃可以投資單筆市場化債轉股資產，也可以採用資產組合方式進行投資。資產組合投資中，市場化債轉股資產原則上不低於債轉股投資計劃淨資產的60%。

相關文章：【原油寶】中行總損失據報達70億人幣　傳不論投資金額擬賠兩成保證金

地方債 債券 金融 中國銀行保險監督管理委員會 中國 資產管理

上一篇文章

恒生指數午後升近300點　美團、小米齊升逾4%（不斷更新）

下一篇文章

上海迪士尼5月11日重開　全球「獨一迪士尼」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港府口罩CuMask】銅芯抗疫口罩「CuMask」一人一個　網上登記送上門（附登記網址）
【港府口罩CuMask】銅芯抗疫口罩「CuMask」一人一個　網上登記送上門（附登記網址）
【恒指夜期】恒指夜期收市倒升75點 道指僅升133點（不斷更新）
【恒指夜期】恒指夜期收市倒升75點 道指僅升133點（不斷更新）
【林鄭記者會】食肆放寬至每枱8人、向市民免費派發可重用口罩、5月27日起分階段復課
【林鄭記者會】食肆放寬至每枱8人、向市民免費派發可重用口罩、5月27日起分階段復課
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
阿里巴巴原有大戶沽貨未停　來港沽逾1200億　美股尾市仍較港跌近3%
阿里巴巴原有大戶沽貨未停　來港沽逾1200億　美股尾市仍較港跌近3%
銅芯抗疫口罩CuMask可拆洗60次 一文看清有咩要留意
銅芯抗疫口罩CuMask可拆洗60次 一文看清有咩要留意