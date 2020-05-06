【美國疫情】遭調職專家：特朗普女婿密友獲巨額合同

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美國的新冠肺炎疫情持續，美國生物醫學高級研究和發展局(BARDA)前總監布萊特(Rick Bright)，疑因多次質疑總統特朗普力薦的神藥而遭調職。布萊特向政府特別顧問辦公室提出申訴，更爆料指政府高官曾向其施壓，要求將數百萬美元的合同給予一間與特朗普女婿密友有關的企業。
布萊特周二（5日）向政府特別顧問辦公室提交長達89頁的申訴文件，提出他自2017年以來，任職近4年以來一直與政府的裙帶關係(cronyism)及濫批合同的情況抗衡。他提到政府將部分合同批給與政府有政治聯繫的企業，包括特朗普女婿兼白宮高級顧問庫什納(Jared Kushner)的密友有聯繫的一家企業。
布萊特又指，他曾嘗試拖延政府與庫什納好友、並與荷里活有聯繫人士的公司簽訂合同，但並不成功。
BARDA於2006年成立，目的是與工業界合作開發藥物，供聯邦政府儲存用作對抗疫情及生化威脅。據悉，BARDA已跟數十家供應商簽訂數十億美元的合同，其中包括大型藥廠及小型的生物技術企業。
布萊特提出申訴，是指控白宮提倡以未經證實及有風險的藥物來治療新冠肺炎，更指部分藥物是由印度及巴基斯坦的藥廠提供，未經美國食品藥品監督管理局的認證。
布萊特更強調他曾向上司要求採購更多口罩及新藥瑞德西韋(remdesivir)，但未獲上司採納。布萊特更稱，他被迫無視專家的科學建議，向有政治聯繫的企業批出利潤豐厚的合同。
但該部門發言人奧克利(Caitlin Oakley)沒有直接回應投訴，僅表示布萊特被調到美國國家衛生院負責診斷測試，對抗疫工作非常重要，對其沒有出現工作感到非常失望。
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