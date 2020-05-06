【美國疫情】遭調職專家：特朗普女婿密友獲巨額合同

美國的新冠肺炎疫情持續，美國生物醫學高級研究和發展局(BARDA)前總監布萊特(Rick Bright)，疑因多次質疑總統特朗普力薦的神藥而遭調職。布萊特向政府特別顧問辦公室提出申訴，更爆料指政府高官曾向其施壓，要求將數百萬美元的合同給予一間與特朗普女婿密友有關的企業。

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布萊特周二（5日）向政府特別顧問辦公室提交長達89頁的申訴文件，提出他自2017年以來，任職近4年以來一直與政府的裙帶關係(cronyism)及濫批合同的情況抗衡。他提到政府將部分合同批給與政府有政治聯繫的企業，包括特朗普女婿兼白宮高級顧問庫什納(Jared Kushner)的密友有聯繫的一家企業。

布萊特又指，他曾嘗試拖延政府與庫什納好友、並與荷里活有聯繫人士的公司簽訂合同，但並不成功。

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BARDA於2006年成立，目的是與工業界合作開發藥物，供聯邦政府儲存用作對抗疫情及生化威脅。據悉，BARDA已跟數十家供應商簽訂數十億美元的合同，其中包括大型藥廠及小型的生物技術企業。

布萊特提出申訴，是指控白宮提倡以未經證實及有風險的藥物來治療新冠肺炎，更指部分藥物是由印度及巴基斯坦的藥廠提供，未經美國食品藥品監督管理局的認證。

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布萊特更強調他曾向上司要求採購更多口罩及新藥瑞德西韋(remdesivir)，但未獲上司採納。布萊特更稱，他被迫無視專家的科學建議，向有政治聯繫的企業批出利潤豐厚的合同。

但該部門發言人奧克利(Caitlin Oakley)沒有直接回應投訴，僅表示布萊特被調到美國國家衛生院負責診斷測試，對抗疫工作非常重要，對其沒有出現工作感到非常失望。

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▲ 美國生物醫學高級研究和發展局前總監布萊特爆料指，政府高官曾要求將數百萬美元的合同給予一間與特朗普女婿密友有關的企業。