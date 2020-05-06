香港零售額再次暴跌 彭博：年中失業率將升至5%或更高



盡管本港近日疫情有所緩和，但疫情對經濟及勞工市場帶來的衝擊未完全反映，3月香港失業率已升至4.2%，達超過九年來的高位。政府上周也預計本港今年GDP最壞情況會倒退7%，各界也預期失業率繼續攀升。

彭博經濟學家萬千剛發表研究報告，指隨著香港政府加強邊境管制和社區隔離措施，3月香港的零售額再次大跌40%以上。 指雖然政府控制疫情的措施有效地遏制疫情爆發，但同時進一步打擊本已連月來受社會運動影響的零售業。 萬千預計，由於旅遊業未能快速復甦，而本地消費者信心依然疲弱，零售業在未來幾個月將繼續表現疲弱，萬千預計到2020年中，本港失業率將會激增至5%，甚至更高。她又指，雖然政府提供了56億港元的一攬子計劃來支持零售商，但這不足以成為企業的救命草。



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