上海迪士尼將於下周一重開　入園須佩戴口罩

上海迪士尼樂園於今日（6日）宣布，於下周一（11日）起重新對公眾開放。樂園指出，在恢復運營初期，將實施一系列新的運營舉措和流程，包括實行限流、要求遊客提前購票及預約入園；在樂園的排隊區域、餐廳、遊樂項目和其他設施安排安全距離；以及增加衛生消毒的頻次等。

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5月8日上午8點起，樂園門票將在上海迪士尼度假區官方線上渠道及官方旅遊合作夥伴渠道上重新發售，在恢復運營初期，將實行每日限量發售。而遊客必須提前購買上海迪士尼樂園的指定日門票。所有年卡持卡人必須通過度假區官方線上渠道提前預約入園日期和時間。因應疫情，香港、東京、法國巴黎以至美國迪士尼主題樂園至今亦依然關閉。

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自5月11日起，上海迪士尼樂園內的大部分景點、遊樂項目、部分娛樂演出以及商店和餐廳將在控制客流量的基礎上恢復運營。一些有頻繁互動的景點和體驗，如兒童遊玩區，以及劇院演出將暫時不對遊客開放。遊客透過度假區官方網站及App留亳營運安排。

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