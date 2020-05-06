Disney+用戶人數達5,450萬名　或可於今年內達2024年目標？

迪士尼於周二（5日）宣布，截至5月4日，Disney+ 的訂閱用戶達5,450萬名，顯示其增長於過去一個月，略有放緩。

在4月8日時，Disney+ 的訂閱人數已超過5,000萬，而在3月28日時，其用戶就達3,350萬。早前，迪士尼亦曾預計，到2024年其用戶訂閱人數會達達6,000萬至9,000萬，按目前進度來看亦是大幅超前。迪士尼又指出，其旗下的付費影視平台用戶總數為3,210萬，高於上一季度的3,040萬和去年同期的2,520萬。而ESPN+則擁有790萬訂戶，高於第一季度末的660萬和去年同期的220萬。

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事實上，美國串流影視平台Netflix於上月21日公布第一季財報，目前登記用戶已超過1.8億人。公司亦有提及預料因有很多國家均實行社交隔離措施，所以短期內用戶數目會激增，但疫情緩和後，各國措施都會「解封」，亦會使收視率增長放緩。

此外，據迪士尼最新財報顯示，截至3月28日營收為180.1億美元較去年同期（即2019年3月30日）的149.2 億美元，增加21%。第二季度的持續經營業務純利4.75億美元，按年跌91%。迪士尼亦宣布不會派發中期息，以保留16億美元作營運。

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