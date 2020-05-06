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【銅芯抗疫口罩】原理是甚麼 銅能殺菌古埃及人已知

環球社會熱點 13:16 2020/05/06

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【銅芯抗疫口罩】原理是甚麼 銅能殺菌古埃及人已知

香港政府向市民派發可重用「銅芯抗疫口罩」（CU Mask），4月6日開始接受網上登記，半日超過100萬人登記領取銅芯口罩。新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，銅芯口罩能重用60次，有望大幅紓緩口罩供應問題。銅芯口罩銅製濾芯能有效殺死細菌和病毒；即使銅能殺菌原理要由現代科學方能解釋，這個現象早已為人類所知。遠至古埃及時代，已有典籍記載銅可以作為殺菌物質。

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銅芯口罩雖為新事物，但利用銅來對付微生物的概念在遠古已經盛行。美國南卡羅萊納醫科大學 (MUSC) 教授Michael G. Schmidt指出，銅是自然給人的禮物，人類使用銅來殺菌已有超過8,000年歷史。

就算只計有文字記載的歷史，人類用銅殺菌也有近4,000年。

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美國史森密學會雜誌《Smithsonian》稱，最早記載以銅殺菌的是古埃及典籍《艾德溫史密斯紙草文稿》（Edwin Smith Papyrus，以19世紀購得白人命名）。這是現存歷史最悠久醫書，學者相信撰於約公元前1,700年（距今約3,700年），而且書中資料更來自公元前3,200年的口述歷史。

除了古埃及人，中國人在公元前1,600年亦已開始使用銅來治療心痛、肚痛和膀胱疾病；比希臘和羅馬人更早稱霸地中海的腓尼基人，也會用青銅劍來處理傷口以防細菌感染；不少古文明都知道，使用銅製容器作為飲食工具，可以減少肚痛機會。

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銅芯口罩有多殺菌？

研究人員發現，新冠肺炎病毒可在玻璃和不銹鋼表面上存活多日，但在銅上短時間內就會死亡。

英國南安普敦大學（University of Southampton）微生物學研究員Bill Keevil，用過多種細菌和病毒做測試，發現不論是退伍軍人症細菌、MRSA抗藥性超級細菌、中東呼吸綜合症（MERS）病毒、H1N1豬流感病毒，還是新冠病毒COVID-19類似之Coronavirus 229E，與銅接觸後，都會在數分鐘內死亡。

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銅芯口罩殺菌原理是甚麼？

簡單地說，銅容易產生化學反應，干擾細菌、病毒等單細胞生物運作，弄死他們。

Bill Keevil解釋，銅原子結構最外圍有一枚電子，銅能夠輕易與其他物質進行氧化還原反應。這些化學反應的其中一種產品是過氧化氫，亦即雙氧漂白水中的主要成份，能殺死微生物。

他形容，當微生物落到銅的表面，就會受到離子的轟炸，細胞無法呼吸，細胞膜亦會被打穿，細胞之內的基因受會破壞；即使銅已生銹，殺菌作用仍不減。

香港政府則建議，銅芯口罩清洗重用60次後，就要更換銅製濾芯，以保證銅芯口罩防護功能。

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