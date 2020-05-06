【新股IPO】生科新股沛嘉熱爆 原來暗藏爆炒方程式

近期，沒有盈利的生物科技新股成為本港新股市場的寵兒，沛嘉醫療 （新上市編號：09996） 招股熱爆，首日已錄得約600億元孖展認購，超額認購約254倍。沛嘉除了食正生科股熱潮，原來招股架構還暗藏爆炒方程式。

去年底至今的連續4隻生科新股上市後，首日及累計升幅都有理想表現，投資者食髓知味，令生科新股招股反應逾來逾熾熱。上月底上市的康方 （09926） 錄得638倍，凍資約1,665億元，成為今年新股「凍資王」。

沛嘉招股反應同樣熾熱，首日孖展超購254倍，有望直迫康方。沛嘉招股熱烈，有望延續生科新股的佳績，加上招股熾熱，令國際發售部分的投資者獲分配的股份更少，在股份炒供求情況下，令沛嘉上市初期爆炒機會大增。

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倘認購逾100倍 公開發售部分增晊至5成

據沛嘉的招股書，招股價亦無上下調整範圍，已定於每股15.36元。今次全球發售約1.52億股，其中1,525萬股或10%的股份作本港公開發售；其餘1.37億股份或90%的股份作國際發售。

於國際發售部分，沛嘉引入14名基石投資者，合共認購總值約11.7億港元的股份，共認購股份為7,619萬股，佔全球發行股份的49.96%。即其他國際發售部分的其他投資者將獲分配餘下的約6,000萬股或40%。

不過，沛嘉招股反應熱爆，當公開發售部分認購逾100倍，將會啟動重新分配機制，將由國際發售部分撥至公開發售部分，令公開發售部分可分配的股份達7,625.6萬股或50%。

按以上計算，當招股認購逾100倍時，按重新分配機制，減除公開發售及基石投資者的部分，國際發售部分的其他投資者，將僅可獲分配6.1萬股，或全球發行的0.04%，所得股份極之少。

機構投資者料分配較少 追貨或現熱炒

雖然招股過程有超額配股權機制，以補足國際發售的超額分配，不過增發的股份不會在掛牌當日應市。據機制，沛嘉可額外配發2,287.6萬股股份，佔初期全球發售股份的15%。就算計及這批額外的股份，國際發售投資者所得的佔比亦較少，佔約增發後全球發行股份約13%，而基石投資者佔43.44%，公開發售部分佔43.5%。

預期機構投資者獲分配的股份極少，在供求關係下，投資者追貨或令沛嘉股上市初期熱炒。

沛嘉為經導管心臟瓣膜醫療器械生產商，業務近似去年底上市的啟明醫療 （02500） ，啟明上市至今已累升7成。沛嘉計劃集資最多23.4億元，招股入場費達15,515元，招股期至本周五（5月8日），並將於5月15日掛牌。聯席保薦人為摩根士丹利及華泰國際。

責任編輯：錢家鋒

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