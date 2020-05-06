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【英國疫情】英抗疫專家違規幽會斷正 引咎辭職

環球社會熱點 13:05 2020/05/06

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英國抗疫專家小組成員英國流行病學專家弗格森（Neil Ferguson）則為自己行為失當，違反社交距離措施而引咎辭職。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情持續，英國繼意大利、西班牙後，成為歐洲的疫情重災區。儘管首相約翰遜在確診康復後宣稱國內疫情已見頂，但日前英國累計死亡人數才超越意大利，成為歐洲之首，情況仍不樂觀。英國仍未解封，但今次抗疫的政府專家小組成員英國流行病學專家弗格森（Neil Ferguson）則為自己行為失當，違反社交距離措施而引咎辭職。

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英國廣播公司（BBC）報道，英國政府專家小組成員英國流行病學專家Neil Ferguson當初估計，若無適切的防疫措施，將有25萬人死於新冠肺炎，促使首相約翰遜於3月23日宣布封城，以遏制病毒傳播。根據社交距離措施規定，不同住的伴侶將不能見面。

惟英國尚未解封之際，英國每日電訊報報道，弗格森日前違反社交距離措施，讓有夫之婦到他的住所幽會。隨後他發表聲明，承認自己的判斷失誤以及行為失當，故此將辭去抗疫專家小組的工作。他所屬的大學，英國倫敦帝國學院亦發聲明指，弗格森教授將繼續專注學術研究。

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BBC分析指，身為流行病學專家的弗格森，早於1月初已提醒防範新冠肺炎。2月便推出關於新冠肺炎的網上學習課程。過去25年，他善於用數據模型研究流行病的爆發，包括2001年手足口病，2006年禽流感和2009年豬流感等，更獲頒大英帝國勳章。

有保守黨議員估計，專家為其言行不一辭職，對公眾影響不大。

現時英國累計確診人數達194,990，累計死亡人數達29,427人。

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