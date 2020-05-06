「股王」騰訊獲野村升目標價 最新睇500蚊

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【新股IPO】沛嘉醫療次日孖展錄635億 超購271倍
「股王」騰訊 （00700） 再獲大行調升目標價，野村將騰訊目標價由440元升至500元，維持「買入」評級。
另一重磅藍籌股友邦 （01299） 遭瑞信下調目標價，瑞信將友邦目標價由原本的88元下調至85元，評級維持「跑贏大市」。
|券商調整評級及目標價一覽
|2020年05月06日（星期三）
|券商
|股份
|評級
|目標價（港元）
|舊
|新
|舊
|新
|大和
|創科實業
（00669）
|買入
|80
|75
|大摩
|廣汽集團
（02238）
|持有
|增持
|9
|花旗
|君實生物-B
（01877）
|買入
|40
|50
|里昂
|信義光能
（00968）
|買入
|6.6
|6
|星展
|新鴻基地產
（00016）
|買入
|130.9
|125.8
|野村
|騰訊控股
（00700）
|買入
|440
|500
|瑞信
|啓明醫療-B
（02500）
|跑贏大市
|53.2
|62.64
|瑞信
|友邦保險
（01299）
|跑贏大市
|88
|85
|瑞信
|君實生物-B
（01877）
|跑贏大市
|38.5
|45
|瑞信
|德昌電機
（00179）
|跑贏大市
|中性
|19.9
|12.7
|瑞銀
|長 和
（00001）
|買入
|63
|62
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