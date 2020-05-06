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「股王」騰訊獲野村升目標價 最新睇500蚊

金融經濟 13:16 2020/05/06

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「股王」騰訊 （00700） 再獲大行調升目標價，野村將騰訊目標價由440元升至500元，維持「買入」評級。

另一重磅藍籌股友邦 （01299） 遭瑞信下調目標價，瑞信將友邦目標價由原本的88元下調至85元，評級維持「跑贏大市」。

券商調整評級及目標價一覽
2020年05月06日（星期三）
券商 股份 評級 目標價（港元）
大和 創科實業
（00669） 		買入 80 75
大摩 廣汽集團
（02238） 		持有 增持 9
花旗 君實生物-B
（01877） 		買入 40 50
里昂 信義光能
（00968） 		買入 6.6 6
星展 新鴻基地產
（00016） 		買入 130.9 125.8
野村 騰訊控股
（00700） 		買入 440 500
瑞信 啓明醫療-B
（02500） 		跑贏大市 53.2 62.64
瑞信 友邦保險
（01299） 		跑贏大市 88 85
瑞信 君實生物-B
（01877） 		跑贏大市 38.5 45
瑞信 德昌電機
（00179） 		跑贏大市 中性 19.9 12.7
瑞銀 長　　和
（00001） 		買入 63 62
免責聲明︰本版內容不構成任何投資建議，本版資料力求準確，但作者對全部或任何部分內容的準確性或完整性不會承擔任何責任。投資者入市買賣前，務請運用個人獨立思考能力，縝密行事。如因此招致任何損失，概與作者無關。

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