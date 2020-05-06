【新冠疫情】世衛：可能永遠無疫苖 「好多病毒一直都無疫苗」

▲ 世衛專家稱，新冠病毒疫苖可能永遠不會出現，又指很多病毒都無疫苖。

新冠病毒疫情持續，已造成全球數以10萬計人死亡，數目之大堪比戰亂，新冠病毒疫苖問世，相信是全人類最迫切的期望。惟有世界衛生組織（WHO）專家警告，新冠病毒疫苖可能永遠不會出現，坦言有些病毒一直都研究不出疫苖。

【美國疫情】芝加哥或去年11月已現疫情 重檢流感死亡病例

【美國疫情】特朗普參觀口罩廠堅持不戴口罩

世衛特使、英國醫學教授納巴羅（David Nabarro）對大眾「希望在明天式」的樂觀，認為遲早會有疫苖的想法，抱有疑問。他接受美國有綫新聞網絡（CNN）訪問時表示，有些病毒，一直以來都研究不出疫苖。

他解釋，一些常見的鼻病毒（rhinoviruses）及腺病毒（adenoviruses），與新冠病毒相似，卻一直未能研發出疫苖。他稱目前能預防腺病毒感染的疫苖，只有一款，但只對兩款腺病毒有效，且未有商業化應用，意味市面上是買不到的。

【美國疫情】特朗普擬解散抗疫專責組 大讚「做得好」

【美國疫情】德州州長私下稱重開疫情必惡化 卻宣布解封

他坦言不能排除新冠病毒疫苖永遠不會出現的可能性，即使真的研發出來，亦不一定能過所有效用及安全測試。一旦出現這種情況，隨時要數年發展，意味疫情會持續肆虐多數年。

納巴羅稱，抱有高期望，結果可能是希望幻滅。他指出，目前面對的是生物系統（biological systems），而非機械系統（mechanical systems），結果如何，取決於人體如何反應。

【美國疫情】特朗普：死更多人都要解封 病毒會自己走

【日本疫情】北海道迎第二波疫情 知事籲「封城式自律」

納巴羅呼籲，必須確保各個社區，有進入長期抗戰狀態的準備，在被病毒包圍情況下，亦能重啟社交生活及經濟活動。

納巴羅是譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）手下敗將，兩人曾一同競逐世衛總幹事職務。納巴羅當時呼聲亦不低，獲歐美國家支持，但譚德塞獲非洲眾多國家力撐，集中集源支持，在一國一票的新制下，納巴羅不敵落敗。

法國去年12月已有確診 較官方公布早1個月

【中美角力】誰是疫情源頭 獨立調查彰顯真相（訂戶專享）

責任編輯：林建忠

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品