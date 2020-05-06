【新冠疫情】世衛：可能永遠無疫苖 「好多病毒一直都無疫苗」

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【英國疫情】英抗疫專家違規幽會斷正 引咎辭職
新冠病毒疫情持續，已造成全球數以10萬計人死亡，數目之大堪比戰亂，新冠病毒疫苖問世，相信是全人類最迫切的期望。惟有世界衛生組織（WHO）專家警告，新冠病毒疫苖可能永遠不會出現，坦言有些病毒一直都研究不出疫苖。
世衛特使、英國醫學教授納巴羅（David Nabarro）對大眾「希望在明天式」的樂觀，認為遲早會有疫苖的想法，抱有疑問。他接受美國有綫新聞網絡（CNN）訪問時表示，有些病毒，一直以來都研究不出疫苖。
他解釋，一些常見的鼻病毒（rhinoviruses）及腺病毒（adenoviruses），與新冠病毒相似，卻一直未能研發出疫苖。他稱目前能預防腺病毒感染的疫苖，只有一款，但只對兩款腺病毒有效，且未有商業化應用，意味市面上是買不到的。
他坦言不能排除新冠病毒疫苖永遠不會出現的可能性，即使真的研發出來，亦不一定能過所有效用及安全測試。一旦出現這種情況，隨時要數年發展，意味疫情會持續肆虐多數年。
納巴羅稱，抱有高期望，結果可能是希望幻滅。他指出，目前面對的是生物系統（biological systems），而非機械系統（mechanical systems），結果如何，取決於人體如何反應。
納巴羅呼籲，必須確保各個社區，有進入長期抗戰狀態的準備，在被病毒包圍情況下，亦能重啟社交生活及經濟活動。
納巴羅是譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）手下敗將，兩人曾一同競逐世衛總幹事職務。納巴羅當時呼聲亦不低，獲歐美國家支持，但譚德塞獲非洲眾多國家力撐，集中集源支持，在一國一票的新制下，納巴羅不敵落敗。
責任編輯：林建忠
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