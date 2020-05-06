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Microsoft Teams新功能開發中　群組人數上限增至250人

科技 13:01 2020/05/06

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微軟（Microsoft）的Microsoft Teams在上月的單日用戶數已達到7500萬人，相較3月的4400萬人增長了70%。

在新冠肺炎疫情影響下，視像會議程式成為不少企業及學校的新寵兒。其中微軟（Microsoft）的Microsoft Teams在上月的單日用戶數已達到7500萬人，相較3月的4400萬人增長了70%。有見及此，有傳微軟將把握時機，把Microsoft Teams的群組對話人數上限由100人增至到250人，並會在本月內推出。

>>>【中小企教室】一文學識如何使用Microsoft Teams

>>>【Zoom安全疑雲】港大改用Microsoft Teams　學生組織發起罷Zoom抗議

據外媒ZDnet及微軟官方的更新進度網站指，因肺炎疫情在全球大流行，Microsoft Teams的用戶量暴增，微軟亦正準備新增更多功能，滿足用家需要。而該進度網站顯示，最新的功能更新項目計劃將群組內的上限人數，從原本的100人放寬到250人即時對話，狀態亦顯示著「開發中」，並預計將在五月推出的更新版本登場。

微軟官方的更新進度網站顯示，最新的功能更新項目計劃將群組內的上限人數，從原本的100人放寬到250人即時對話。（微軟官網截圖）

Microsoft Teams現時除了線上會議功能外，亦同時支援一對多人的即時直播活動，最多可讓萬人同時上線，即使沒有下載Teams也能透過即時活動連結以瀏覽器方式加入。微軟行政總裁Satya Nadella上月底在財報會議中亦提到，單單在今年4月，全球醫療產業就利用Microsoft Teams執行了3400萬場會議，亦有超過18.3萬個教育機構利用程式教學 。

>>>【新冠肺炎】疫情下Microsoft Teams新措施　教師可舉辦2萬人線上畢業禮

責任編輯：曾曉汶

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