虎門大橋「真波動」　新創建、越秀交通有利好消息不用怕？

▲ 虎門大橋昨日突然抖動，畫面嚇人。(網上圖片)

廣東珠江口的虎門大橋昨日異常抖動，出現渦振，當局即時封橋。香港上市的越秀交通基建 （01052） 持有虎門大橋約2成利益，新創建 （00659） 也有虎門大橋相連公路，不過內地今日（5月6日）起重新容許收費公路收通行費，越秀交通基建、新創建都未受虎門大橋事件影響，半日股價齊跑贏大市，新創建半日更升逾2%，暫報7.91元。

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虎門大橋佔越秀交通盈利比例減

越秀交通基建持有虎門大橋27.78%權益，按利潤分配比例就佔18.446%。

受南沙大橋影響，2019年虎門大橋收費車流量日均8.85萬架次，按年少27.3%，日均路費收入就少38%至284萬元人民幣，越秀交通在年報指，2019年度公司應佔虎門大橋除稅後盈利下降50%至9750萬元人民幣。

以公司全年盈利11.38億元人民幣計，虎門大橋貢獻佔越秀交通盈利約8.57%，虎門大橋若長時間維修，對公司業績不無影響。

新創建影響間接 路費政策更關鍵

相對而言，新創建所受影響更間接。以去年底的半年業績計，新創建道路業務收入佔核心業務約一成，而鄰近虎門大橋的京珠高速公路 （廣珠段）為集團4條主要高速公路之一。

新創建在業績報告時指，4條主要高速公路佔已佔道路業務逾8成經營溢利，但即使京珠高速公路 （廣珠段）去年已受南沙大橋分流及虎門大橋禁行部份大型車輛影響，整體道路業務也未見倒退。

因應新冠肺炎疫情，內地暫停收費公路收費多月，相關影響較虎門大橋暫時封橋更為明顯。

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編輯：麥德銘