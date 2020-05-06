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【全球大流行】迪士尼季度純利急瀉9成　樂園重開惟復甦無期？

商業 12:46 2020/05/06

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受疫情拖累，迪士尼樂園及戲院均需關閉，而電影上映亦需押後。（新華社圖片）

新冠肺炎疫情全球大流行，迪士尼今年1月至3月凈利潤急瀉9成。雖然今月11日將會重開上海迪士尼樂園，惟距離全面恢復正常尚有一段時日。

【香港零售】分析師料4月續跌4成　5月跌幅收窄至2成多 

迪士尼昨日公布今年1月至3月的業績，純利按年大挫92%，僅錄得4.6億美元。受疫情拖累，迪士尼樂園及戲院均需關閉，而電影上映亦需押後。不過，迪士尼去年3月完成收購21世紀福克斯，推高了電視廣播部門的收益。迪士尼整體的營業收入增加21%，達到180.09億美元。 

主題公園的營業收入則減少10%，營業利潤減少58％ 至6.39億美元。雖然上海迪士尼樂園將會於5月11日重開，成為全球首個全球第一個宣布重開日期的迪士尼樂園。 不過，據稱員工和遊客都要佩戴口罩，入園人數也限制在最多為通常的30％，即每天2.4萬人。  

【疫市營商】第二季全球經濟差　港商難獨善其身

迪士尼行政總裁Bob Iger 認為，現時預測何時恢復所有業務營運仍是言之尚早。事實上，美國諮詢公司Lightshed Partners 亦指，現時仍不確定旅遊及電影院何時恢復正常，料迪士尼的業績低迷將長期持續。

【疫市營商】HK Express推出「靈活飛」　無限次免費更改行程

責任編輯：葉泳珊

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