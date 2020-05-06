90後台女創阿拉伯語教學網　為中東婦女難民發聲

▲ 蕭潔蓮與約旦語言中心老師Safaa Abu Ghalyon（上圖右）創立17Arabic，關注中東婦女就業及難民權益的議題。

談起中東，往往離不開石油、難民、恐怖主義，還有長年陷入內戰的伊拉克及敘利亞。

約旦──被譽為「中東最安全國度」，成為台灣女孩蕭潔蓮（Sophie）一生的轉捩點，她創辦了阿拉伯文教學平台，幫助當地女性及難民賺取生計，更改寫無數被打壓的人生。

大學赴中東交流 體會弱勢苦況

綫上阿拉伯文教學平台17Arabic，由24歲台灣女生Sophie創立，旨在為約旦女性及難民提供工作機會，於網上向跨國界人士教授阿拉伯語，每堂課的10%收入將撥入救助基金，資助約旦或敘利亞難民兒童接受教育。她接受本報專訪時稱，男女不平等、難民人權狀況，是人道救援的重大議題。

▲ 據聯合國難民署統計，敘利亞是現今難民人數最多的國家，約有630萬敘利亞人逃至黎巴嫩、約旦、土耳其等國，孩童要接受教育、重建破碎的生活，並不容易。

Sophie自小隨教會到處服務弱勢家庭，心忖在資源上給予自由，或能改變他人生命。直至高中看見敘利亞難民危機，深感震撼，萌生服務中東難民的念頭。最終考入國立政治大學阿拉伯語文學系，她笑稱：

想參與人道救援工作，學語言也許是一個途徑。

大三那年，她遠赴約旦入讀語言中心，更深入了解當地文化。

其中一個28歲的指導老師，本來想要進修碩士，惟父母認為結婚生子才是使命，女性不需要讀太多書，反被催促結婚，使她承受不少壓力。

中東社會的重男輕女觀念，亦蔓延至就業市場，中心的女老師也是受害者，每月領取「浮動工資」，完全沒有議價能力，同工不同酬、剝削現象俯拾皆是。

▲ 於約旦入讀語言中心，師生關係親密，Sophie更深入了解當地文化。

經歷父離逝崩潰 重新振作創業

除了這些婦女，她發現流亡到約旦的敘利亞難民，生活亦飽受歧視。

約旦為保障本地就業市場，即使難民擁有高學歷，也只能搬磚頭，沒法正式工作。

▲ 根據與歐盟簽署的《約旦協定》，約旦政府於2016年開始對敘利亞難民發放工作許可，惟截至去年僅13.8萬人獲發證明，限於農業、製造業、建築業及服務業，醫療等專業技術則在禁止之列，而且不易謀職。（法新社圖片）

2018年中，Sophie完成一年交流回台灣，並決心為約旦播下一顆希望的種子，與中心老師Safaa Abu Ghalyon共同成立「17Arabic」，招攬約旦婦女或敘利亞難民成為網上導師，以英譯阿語上課，並支付比當地教書更高的薪酬，冀助開拓收入來源改變命運。

然而，現實盡不如人意。

剛成立一個月爸爸過身，當時我陷入一段長時間的情緒低潮，沒法花心思在17Arabic上。

好不容易重新振作，想要建立網站卻一竅不通。「光設計網頁就很崩潰，不斷參考現成網站、看YouTube教學，花了1個月才完成雛形。」

▲ Sophie和父親本身感情非常好。

目前網站共有8名老師，學生約16人。

有些中東婦女未必想教男學生，故也有難民男老師供選擇；學生多數來自台灣，也有2、3個香港人，主要滿足就業需要來上課。

中心導師負責於約旦招募新老師，其餘營運、招生、宣傳推廣則由Sophie一腳踢，「導師找到合適人選後，便交由我面試，始終我較熟悉亞洲學生喜歡甚麼上課方式、網上教室要摸索的地方，定期提供教學培訓亦是必須的。」

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平台發展至今，最大困難是找學生。「在台灣，阿語屬小眾市場。而在約旦留學的學生，不少來自穆斯林國家如印尼、馬來西亞等，宗教上有種到阿拉拍國家朝聖的感覺；受經貿關係影響，中國學生也較多。」她透露，接下來將進軍東南亞及中國市場。

曾經為追夢而學習阿語，今日這個語言卻幫助更多人追夢。去年畢業的她正找全職工作，但強調「17Arabic會一直做下去」，以及分享最新目標：「針對沒法講英語的約旦或敘利亞婦女，將培訓她們編織手作出售到台灣，幫補一下生活。」

▲ Sophie到約旦一年期間，除上課、到教會外，也會到當地旅遊公司當導遊賺外快。

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記者：姚慧儀

圖片：受訪者提供