香港永明金融呈獻非凡投保體驗

香港永明金融有限公司（「本公司」或「香港永明金融」）於2020 年 4 月 22 日宣佈其嶄新數碼銷售系統正式面世，客戶由即日起至2020年6月30日，可在本公司理財顧問的全程遙距協助下，在香港隨時隨地經該系統投保指定保險產品。客戶更可在其保單發出後在My Sun Life HK流動應用程式上接收及簽收其電子版保單合約1。

該數碼銷售系統的推出乃因應保險業監管局的臨時便利措施2，容許透過非親身銷售方式分銷若干保險產品，以減低感染風險。

香港永明金融有限公司首席市務及數碼策略總監馮婉欣表示：「縱然日常生活受新型冠狀病毒疫情而改變，我們不應失去焦點，也應關心長遠對我們至關重要的事，例如為家人安排周全的醫療保障、策劃舒適的退休生活或保護摯愛免受突發事件影響。這正正是我們利用此嶄新數碼銷售系統，將保險帶到客戶家中的原因。這樣，客戶便能足不出戶，安坐家中為自己及家人投保保險產品。」

該數碼銷售系統使用容易及安全。客戶毋須設立任何帳戶或安裝任何軟件，只需經由一條專有的網址鏈結登入該系統，而該網址鏈結由系統發出，只供使用一次。客戶可使用任何連接了網絡的裝置登入，例如桌面電腦、手提電腦或其他流動設備。

該系統的電子簽署功能，讓客戶可以直接在螢幕上簽名，省卻列印保單申請表的麻煩。新推出的信用卡付款平台，令整個投保流程再升級。客戶可經該信用卡付款平台支付首次的保費。而My Sun Life HK 流動應用程式上的電子保單功能，更讓客戶在其保單發出後在My Sun Life HK上接收及簽收電子版保單合約。

馮婉欣續稱：「一直以來，我們秉持以客為先的宗旨為客戶服務。整個投保過程由最新科技驅動，方便簡單，其設計是從客戶的角度出發，切合其所需所想。我們會努力繼續提供一流的客戶體驗，並冀將更多產品帶到該數碼銷售系統，為客戶創造更大價值。」

此外，本公司於2020年1月24日及2月10日公佈的「新型冠狀病毒感染」新措施，有效期將會延長至2020年6月30日，為客戶提供更多的支援，以應對疫情的影響。

完

注：

1. 適用於持有香港身份證的申請人所提交的個人保險申請。指定產品包括：豐碩延期年金計劃、永明港健康醫療保、永明港稱心醫療保計劃1、永明港稱心醫療保計劃2、住院入息保障計劃及永關心意外保障計劃。

2. 臨時便利措施的實行詳情包括在銷售時清晰披露有關產品的資料和保單冷靜期須由21 日延長至30日。

▲ 香港永明金融推出嶄新數碼銷售系統，客戶可安坐家中，在理財顧問全程遙距協助下投保指定保險產品。

▲ 香港永明金融的數碼銷售系統保安嚴密。客戶登入該系統的網址鏈結，是由系統發出的並只供使用一次。

▲ 在永明金融理財顧問的實時協助下，客戶可檢視其保單申請表，並直接在螢幕上簽名以完成申請程序。

(資料由客戶提供)