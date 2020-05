【美國疫情】芝加哥或去年11月已現疫情 重檢流感死亡病例

▲ 芝加哥所在的庫克縣衛生部門正重新檢視早於去年11月的流感死亡病例,以了解當時是否已有人死於新冠肺炎。

美國的新冠肺炎疫情持續,累計突破120萬人確診,超過7.1萬人死亡。美國於2月26日出現首宗本土的新冠肺炎死亡病例,但芝加哥所在的庫克縣衛生部門正重新檢視早於去年11月的流感死亡病例,以了解當時是否已有人死於新冠肺炎。

庫克縣(Cook County)法醫辦公室發言人Natalia Derevyanny證實,該縣會重新檢視最早於去年11月的少數流感死亡病例,牽涉的主要為出現心臟病發或肺炎的死者,而出現上述症狀均可能與新冠病毒有關。

發言人指,如該部門重檢過程中,發現因新冠肺炎死亡的病例,不排除會再推前日期作進一步調查。

她更表示:

我們的目標是查清病毒是否比我們認知中存在得更早。

(The goal is to see if this virus was present before we knew of it.)

庫克縣所在的伊利諾伊州於3月16日出現首宗新冠肺炎死亡病例,而美國於2月26日公布首宗新冠肺炎死亡病例。但如庫克縣重檢流感死亡病例後,發現有患者是因新冠肺炎死亡,該州甚至全國出現本土確診死亡病例的日期或會推前。

發言人預料重檢過程需時約1個月,視乎該部門處理的個案數量。但她表示,大多數出現心臟病發或肺炎症狀的患者於醫院死亡,代表醫生會為他們簽發死亡證明,因此預計要重新檢視的個案數量不大。

